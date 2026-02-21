Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO) Incendiu la un apartament de pe șoseaua Nicolina din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 12:21

Un apartament situat la etajul 7 al unui bloc de pe șoseaua Nicolina, din municipiul Iași, a fost cuprins, astăzi, de flăcări.

Pompierii au intervenit la scurt timp, cu mai multe autospeciale de stingere și o auto platformă pentru salvări de la înălțime; de asemenea, a fost mobilizat un echipaj de prim-ajutor calificat și unul de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Potrivit ISU, nu au fost surprinse persoane în interior.

Incendiul a fost lichidat, însă echipajele acționează în continuare pentru evacuarea fumului de pe casa scării și ventilarea apartamentului afectat.

Au fost asistate șapte persoane la evacuare, dintre care doi minori.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o candelă lăsată nesupravegheată.

Radio Iași/FOTO ISU Iași

