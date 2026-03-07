Focar de rabie confirmat într-o localitate din județul Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 09:52

Vineri, la sediul Instituției Prefectului – Județul Neamț, s-au întrunit reprezentanții Centrului Local de Combatere a Bolilor în contextul confirmării unui focar de rabie la un exemplar canin din localitatea Oglinzi, comuna Răucești.

La ședință, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț au prezentat situația epidemiologică, iar membrii CLCB au aprobat planul de măsuri sanitar-veterinare pentru controlul și eradicarea focarului.

”Zona de protecție a fost stabilită la nivelul exploatației în care a fost identificat cazul, iar zona de supraveghere stabilită de autoritățile sanitar-veterinare cuprinde localitatea Oglinzi, comuna Răucești, precum și fondurile cinegetice din zonă (Nemțișor, Drăgănești, Agapia, Groși și Secu), unde vor fi aplicate măsuri de monitorizare a animalelor și de prevenire a răspândirii bolii. Printre măsurile dispuse se numără monitorizarea animalelor receptive la rabie, vaccinarea antirabică a câinilor și pisicilor din localitate, limitarea circulației animalelor, precum și intensificarea supravegherii faunei sălbatice din zonă. Totodată, Direcția de Sănătate Publică Neamț a fost notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice și identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact cu animalul bolnav”, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Neamț.

Autoritățile solicită proprietarilor de animale să respecte obligațiile privind vaccinarea antirabică și să anunțe medicul veterinar în cazul apariției unor semne de boală sau a mușcăturilor produse de animale. Măsurile stabilite vor fi aplicate pentru minimum 30 de zile, până la eliminarea riscului epidemiologic.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)