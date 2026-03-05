Circulaţia trenurilor va fi modificată, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secţia Adjud-Oneşti

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 12:35

Circulaţia trenurilor operate de CFR Călători va fi modificată, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Urecheşti – Căiuţi de pe secţia Adjud – Oneşti, informează joi compania.

Astfel, în perioada 11 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1541 Iaşi – Braşov va fi anulat, iar în locul lui va circula trenul IR 12541 în relaţia Iaşi (plecare ora 06:40) – Bacău (sosire ora 08:47).

În perioadele 11 – 16 martie 2026 şi 23 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1543 Braşov – Iaşi va fi anulat. Totodată, în perioada 17 – 22 martie 2026, va fi anulat şi trenul IR 12545 Braşov – Iaşi.

În perioada 11 martie – 24 aprilie 2026, în locul trenurilor IR 1543/12545 va circula trenul IR 12543 în relaţia Bacău (plecare ora 17:47) – Iaşi (sosire ora 19:49).

‘De asemenea, vor interveni modificări şi în circulaţia unor trenuri Regio care vor fi anunţate la nivel local, în staţiile de cale ferată. Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare’, se arată într-un comunicat al CFR Călători. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro