Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Circulaţia trenurilor va fi modificată, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secţia Adjud-Oneşti

Circulaţia trenurilor va fi modificată, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secţia Adjud-Oneşti

Circulaţia trenurilor va fi modificată, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe secţia Adjud-Oneşti

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 12:35

Circulaţia trenurilor operate de CFR Călători va fi modificată, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Urecheşti – Căiuţi de pe secţia Adjud – Oneşti, informează joi compania.

Astfel, în perioada 11 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1541 Iaşi – Braşov va fi anulat, iar în locul lui va circula trenul IR 12541 în relaţia Iaşi (plecare ora 06:40) – Bacău (sosire ora 08:47).

În perioadele 11 – 16 martie 2026 şi 23 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1543 Braşov – Iaşi va fi anulat. Totodată, în perioada 17 – 22 martie 2026, va fi anulat şi trenul IR 12545 Braşov – Iaşi.

În perioada 11 martie – 24 aprilie 2026, în locul trenurilor IR 1543/12545 va circula trenul IR 12543 în relaţia Bacău (plecare ora 17:47) – Iaşi (sosire ora 19:49).

‘De asemenea, vor interveni modificări şi în circulaţia unor trenuri Regio care vor fi anunţate la nivel local, în staţiile de cale ferată. Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare’, se arată într-un comunicat al CFR Călători. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Cod galben de intensificări ale vântului în zona Moldovei
Regional joi, 5 martie 2026, 10:23

Cod galben de intensificări ale vântului în zona Moldovei

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

Cod galben de intensificări ale vântului în zona Moldovei
Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani face un pas important spre digitalizare
Regional joi, 5 martie 2026, 10:01

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani face un pas important spre digitalizare

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani a obținut o finanțare de aproximativ 3,9 milioane de lei, prin Planul Național de...

Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani face un pas important spre digitalizare
(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor
Regional joi, 5 martie 2026, 09:35

(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor

157 de profesori din județul Iași vor fi nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 vor intra în restrângere de activitate....

(AUDIO) 157 de profesori din județul Iași sunt nevoiți să își completeze norma didactică, iar 44 intră în restrângere de activitate în anul școlar următor
Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci”.
Regional joi, 5 martie 2026, 06:25

Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci”.

Primăria și cluburile sportive din Onești au pregătit un calendar amplu de evenimente și au demarat lucrări de modernizare a principalelor baze...

Autoritățile din Onești au lansat programul „Oraș european al sportului și Anul Nadia Comăneci”.
Regional miercuri, 4 martie 2026, 19:20

Elevul din Botoșani mort la ora de sport suferea de o afecțiune cardiacă gravă nedepistată

UPDATE – Elevul de 14 ani din Ipotești, județul Botoșani, care a murit la ora de sport sub privirile colegilor, suferea de stenoză aortică...

Elevul din Botoșani mort la ora de sport suferea de o afecțiune cardiacă gravă nedepistată
Regional miercuri, 4 martie 2026, 11:46

Iașul va reuni crema dermatologiei internaționale. PDI aduce laolaltă specialiști de renume din SUA și Europa

Iașul își pune, din nou, halatul alb „de capitală” a unui domeniu medical în care inovația se măsoară direct în șanse mai bune pentru...

Iașul va reuni crema dermatologiei internaționale. PDI aduce laolaltă specialiști de renume din SUA și Europa
Regional miercuri, 4 martie 2026, 10:36

(AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural

World Vision România a preluat proiectul Pro Ruralis, un demers cu tradiție în comunitatea ieșeană, care de 25 de ani sprijină copiii din...

(AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural
Regional miercuri, 4 martie 2026, 08:49

Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți

UPDATE – Rezultatele probelor prelevate marţi seara din râul Bistriţa, din zona unde s-a înregistrat mortalitate piscicolă, nu indică...

Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți