Botoşani: Primarul comunei Drăguşeni, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Botoşani: Primarul comunei Drăguşeni, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 11:25

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului NECHITA EUGEN, primar al comunei Drăgușeni, jud. Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale).

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în perioada octombrie 2024 – februarie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul ar fi pretins cu titlu de mită, de la administratorul unei societăți comerciale (martor în cauză), suma totală de 200.000 lei, din care ar fi primit efectiv, în trei tranșe, suma de 90.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăților aferente unor contracte aflate în derulare.

În calitatea de primar,  Nechita Eugen ar fi încheiat, în perioada 2023 – 2024, cu societatea administrată de martor, mai multe contracte de achiziții publice având ca obiect modernizarea unor drumuri, refacerea unui pod, construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii, precum și construirea și operaționalizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în valoare totală de peste 17 milioane de lei.

Sumele de bani menționate anterior ar fi fost pretinse și primite de primar în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu referitoare la executarea contractelor sus-menționate, cum ar fi: aprobarea situațiilor de lucrări, verificarea conformității lucrărilor executate și aprobarea efectuării plăților.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui teren aflat în proprietatea inculpatului Nechita Eugen.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoșani, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Radio Iași/Gina Poenaru

