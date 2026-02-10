(AUDIO) Vasluiul se află în topul județelor cu cele mai mari creșteri de prețuri

Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 11:24

Vasluiul se află în topul județelor cu cele mai mari creșteri de prețuri, în ciuda faptului că aici se înregistrează unele dintre cele mai mici salarii și pensii din țară.

Scumpirile nu au ținut cont de realitatea socială locală, iar impactul este resimțit tot mai puternic, mai ales de către pensionari.

Banii nu sunt suficienți nici pentru medicamente sau plata facturilor, iar traiul decent rămâne, pentru mulți vârstnici, doar o speranță:

”Vox 1: În primul rând, facturile, facturile la utilități care s-au mărit, după aceea medicamentele, că suntem bătrâni, bolnavi, cu diverse afecțiuni, iar alimentația lasă de dorit, pentru că, v-am zis, toate produsele fie scumpe, nu ne ajung banii, ca să vă spun drept, de la o pensie la alta.

Vox 2: În ultima perioadă, scumpirile, cam la orice, toate s-au scumpit, toate, toate. Și, în primul rând, dacă scumpește motorina și benzina, automat crește tot prețurile, în lanț, da, da, asta e. Și mai mulți bani, mâncare, medicamente, în afară de taxele care sunt…

Vox 3: Păi, da, și majoritatea s-a scumpit, și mâncarea, și tot, acum vorbeam datorii, și gazul, și lumina, și tot, tot, tot. Cei mai mulți bani eu cheltui pe gaz, cu toate că sunt singură, eu acum am dat 500 de lei.

Vox 4: Dar ce-i mai ieftin? Toate sunt scumpie. Gaz, lumină și celelalte care mai sunt.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)