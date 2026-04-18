(AUDIO) Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”, ediția a VIII-a

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 09:04

Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, Centrul de Cercetare Linguaculture, Centrul de Reușită Universitară şi Lectoratul Francez, în colaborare cu Facultatea de Geografie şi Geologie, Facultatea de Drept, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi au organizat în perioada 3-4 aprilie 2026, Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”. Manifestarea s-a aflat la ediția a VIII-a.

De asemenea, reprezentanții Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au organizat în perioada 30 martie – 3 aprilie a.c. Zilele Porților Deschise la Litere.

În ziua de sâmbătă, 4 aprilie 2026, între 9:30 și 10:30, în una din sălile Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală „Grigore T. Popa” (Strada Gheorghe Săulescu, Nr. 4), Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, s-a desfășurat secțiunea Asian Studies talk.

În programul acesteia au fost prezentate lucrările: K-Gender Studies, de conf. univ., doctor în Filologie, Oana Cogeanu-Haraga și 4B Movement, lucrarea suținută de către studenta Daria Ștefana Dima, anul III, de la Facultatea de Litere.

Imediat după susținerea celor două lucrări, am invitat la dialog pe conf. univ., dr. în Filologie, Oana Cogeanu-Haraga, prodecan responsabil cu asigurarea calității și resursa umană (Facultatea de Litere, UAIC), cea care ne conturează, prin cuvânt, o imagine generală a celor două manifestări (n.n. Zilele Porților Deschise la Litere și Simpozionul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”). Cercetarea prezentată de către doamna profesor în programul secțiunii amintite, un alt subiect al dialogului.

În aceeași secțiune a Simpozionului Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Cercetători „InterCulturalia”, eveniment aflat la ediția a VIII-a, studenta Daria Ștefana Dima, anul III, Facultatea de Litere, a prezentată lucrările 4B Movement și Korean Beauty Standards seen from a Feminist Perspective. Vă invităm să ascultați amănunte concrete despre cele două teme amintite chiar de la Daria Ștefana Dima pe care imediat după prezentare am invitat-o la dialog.

O altă secțiune a Simpozionului „InterCulturalia” s-a intitulat Gender Studies.

În programul acesteia au fost prezentate lucrările: Gender roles and cultural conflicts in Elif Shafak`s „The Bastard of Istanbul”, de Purușniuc Elena (UAIC); Women’s Fragmented Narrative Voices in Charlotte Perkins Gilman’s „The Yellow Wallpaper”, de Iordache-Shiiba Cerasela (UAIC); „The Bloody Chamber”: Exploring Power Dynamics Through Fairy Tales, de Gorcea Cristian-Alexandru (UAIC); If Only She Had Known, de Badea Maria (UAIC) și Men Who Build Women, Women Who Rebuild Themselves. The „Poor Things” of the „Metropolis”, de Știrbu Luana Corina (UAIC).

După încheierea prezentărilor, am invitat la dialog pe studenta Elena Purușniuc, amul III, Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cea care, prin cuvânt, ne zugrăvește un tablou al temei Conflicte culturale și rolul de gen în cartea Bastarda Istanbului, carte scrisă de către ELIF SHAFAK, romancieră și autoare de proză scurtă britanico-turcă. Shafak a publicat peste 20 de cărţi, dintre care 13 romane, acestea fiind traduse în aproape 60 de limbi.

Din prima secvență audio pe care o postăm, de la studenta Elena Purușniuc aflăm amănunte concrete atât depre importanța literaturii turce în circuitul global, cât și despre biografia scriitoarei Elif Shafak.

Interlocutorul nostru ne mai povestește despre problematica orientalismului, cu accent pe cartea Orientalism, de Edward S. Said; imediat după, Elena Purușniuc ne vorbește despre firul narativ al romanului Bastarda Istanbului, de Elif Shafak, cu accent pe explicația titlului. După ce aflăm detalii concrete despre toate acestea, studenta Elena Purușniuc ajunge la concluzia: „interacțiunea dintre cele două culturi, americană și turcă, ne arată că la nivel simbolic, oamenii ar trebui să interacționeze dincolo de cultura lor și să găsească esența, precum spiritul umanist sau tocmai aceste similitudini care pot să ajute la interacțiunea mai bună dintre oameni”.

InterCulturalia este un forum al minţilor tinere, cunoscut şi apreciat pentru deschiderea către abordări inter- şi transdisciplinare, prin dialogul viu şi inedit între domenii umaniste cărora le cartografiază un spaţiu larg de reflecţie. Aici se intersectează studiile lingvistice şi literare, traductologia, dreptul, sociologia, studiile geopolitice şi de mediu, filozofia, artele, medical humanities, ne-au mai precizat organizatorii simpozionului.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: UAIC – Facultatea de Litere – Iasi (Facebook)