(AUDIO) Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei: Reducerea cu 10% a salariilor din cultură este de neconceput

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 11:16

Managerul interinar al Palatului Culturii din Iași, Andrei Apreotesei, susține că este de neconceput, în actualele circumstanțe, o diminuare a anvelopei salariale cu 10% pentru personalul angajat din domeniul cultural.

El a adăugat că în cazul în care se vor solicita disponibilizări în sistem atunci demisia sa, depusă în alb, va deveni operațională.

Andrei Apreotesei a subliniat că, în urma deciziilor guvernamentale, la sfârșitul anului trecut, a trebuit ca anumite muzee să fie deschise doar dacă erau anunțate grupuri organizate.

El a amintit că angajații din domeniul culturii au cele mai mici și nemotivante salarii din țară: ”În momentul în care primesc prima hârtie de la Ministerul Culturii sau de la Guvernul României că trebuie să dau oameni afară, primul care va pleca sunt eu. La ora actuală toate muzeele noastre funcționează în regim complet deschis. A fost o perioadă foarte grea anul trecut când pentru trei luni de zile o parte din muzee le-am ținut într-un regim deschis la comandă sau la rezervare. E o practică des întâlnită în întreaga lume. Am făcut absolut tot ce am putut ca să evităm, iată, să nu trecem prin ceea ce trec muzeele din Viena acum. Cum știți bine, peste 27 de muzee din Viena și-au închis locațiile fiindcă nu pot să le mai susțină financiar. În primul și în primul rând mereu am spus că un manager chiar de instituție culturală trebuie să vadă și această latură administrativă, această latură financiară și chiar dacă rolul culturii nu este acela a unei societăți comerciale de a produce profit prin finanțe, totuși este un element de care trebuie să avem grijă.”

