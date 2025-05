(AUDIO/FOTO) IAȘI: Cel mai mare aranjament floral realizat în România

Publicat de Andreea Drilea, 18 mai 2025, 09:05

”Noaptea Muzeelor”, la Palatul Culturii din Iași, a întâmpinat vizitatorii cu cel mai mare aranjament floral realizat în România.

Lucrarea poartă semnătura cunoscutului artist Nicu Bocancea, între primii trei la nivel european.

Proiectul este amplasat în Holul Central – secțiunea Atrium și este intitulat „Printre Lumi”.

Artistul Nicu Bocancea: ”Un loc în care nu am mai fost de 20 ceva de ani. Când l-am văzut, mi-am dat seama de câtă nevoie are de verde în interior. Este un spațiu extraordinar, este totul într-un alb și un gri și atunci am zis că o să vin cu un munte verde de mușchi, mușchi ball mos, pe care l-am luat ca inspirație să fie secționat în două bucăți și să fie pus exact între scările Palatului. S-a făcut o trecere prin mijlocul muntelui, pe pereții secționați, am placat cu oglindă și pe jos am pus apă. Am pus apă pentru a te face să mergi mai încet, să fii mai atent pe unde calci și atunci când mergi și reduci din viteza de nebunia pe care o trăim de zi cu zi, ești atent la tine și la reflexiile tale în aceste oglinzi ale munților. Și undeva am numărat eu, am vrut să număr undeva la 25 de reflexii pe ambele părți. Deci ești tu cu tine și cu cele 50 de reflexii ale tale. Și e un moment, sunt câteva secunde de gândire atunci când parcurgi acest traseu.”

Proiectul de la Palatul Culturii din Iași este realizat în cadrul evenimentului Romanian Creative Week.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)