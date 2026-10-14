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(AUDIO) Două loturi ale centurii ușoare a Iașului trebuie scoase din nou la licitație

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 06:44 / actualizat: 14 octombrie 2026, 7:49


Ieșenii vor mai aștepta o vreme până când centura ușoară a orașului va deveni realitate.

Aflat la Bruxelles, la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că loturile 2 și 3 ale proiectului trebuie scoase din nou la licitație. La una dintre proceduri nu s-a prezentat nicio firmă, iar la cealaltă constructorul desemnat câștigător a renunțat să mai continue proiectul.

Centura este finanțată prin Programul Regional Nord-Est, derulat de ADR Nord-Est, a afirmat Costel Alexe, într-un interviu pentru Radio România Iași: ”Suntem și într-o oarecare întârziere cu finanțarea pentru centura ușoară a Municipului Iași, unde, din păcate, avem două loturi, lotul de la Popricani până la Lețcani, la Bogonos și el este astăzi atribuit cu contractul semnat, la fel și de la Ciurea până la Tomeșți, la sala sporturilor, dar avem un lot 2 și 3 pe care le-am cumulat, unde, în urma licitației, fie nu s-a prezentat nimeni, fie cel care a câștigat licitația nu a mai vrut să continue proiectul și suntem nevoiți să scoatem din nou la licitație. Asta înseamnă timp și, din păcate, timpul pentru orice administrație înseamnă bani, dar avem o finanțare asigurată de către ADR Nord-Est și vreau să cred că în acest exercițiu financiar vom reuși să finalizăm și acest proiect important pentru județul nostru.”

Prin același program regional, Consiliul Județean derulează și restaurarea Filarmonicii din Iași, unde lucrările sunt mai avansate decât se anticipase, a mai completat Costel Alexe. Valoarea totală a investiției este de 106 milioane de lei.

(Radio Iaşi/Lucian Bălănuță)

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