(AUDIO) 59 de profesori pensionari țin ore în școlile din județul Iași. Numărul acestora este mic, raportat la totalul cadrelor didactice din județ, susține purtătorul de cuvânt al ISJ, Antonina Bliorț

Publicat de andreeadaraban, 19 noiembrie 2025, 14:53

În județul Iași predau, în acest an școlar, 59 de profesori pensionari, a declarat, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț.

Dintre aceștia, 43 activează în mediul urban, iar 16 în mediul rural, acoperind discipline și arii curriculare variate. Numărul acestora nu este foarte mare, având în vedere că în județul Iași activează 10 mii de cadre didactice, a mai declarat Antonina Bliorț.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași a mai spus că toți profesorii pensionari sunt la plata cu ora: Trebuie să menționăm că ei predau la discipline diferite. Nu avem, să zicem, o arie curriculară care este dominantă în această situație. Avem și învățători și profesori pentru diferite discipline. Ei predau în școli atunci când este solicitată, să zicem, înlocuirea unui profesor pe motive medicale sau alte probleme personale pe care aceștia le au. Sunt plătiți la plata cu ora.

La nivel național, s-a vehiculat, recent, posibilitatea interzicerii cumulului pensiei cu salariul și în educație, printr-un proiect de ordonanță de urgență destinat reducerii cheltuielilor bugetare. Măsura ar fi afectat direct funcționarea școlilor.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, astăzi, pentru Edupedu, că acest aspect reprezintă „un element de funcționare a sistemului, nu un privilegiu”. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, tot astăzi, pentru Edupedu, că educaţia nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin Pachetul 1 de reformă. (Andreea Daraban/ FOTO imagine ilustrativă)