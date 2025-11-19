Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) 59 de profesori pensionari țin ore în școlile din județul Iași. Numărul acestora este mic, raportat la totalul cadrelor didactice din județ, susține purtătorul de cuvânt al ISJ, Antonina Bliorț

(AUDIO) 59 de profesori pensionari țin ore în școlile din județul Iași. Numărul acestora este mic, raportat la totalul cadrelor didactice din județ, susține purtătorul de cuvânt al ISJ, Antonina Bliorț

(AUDIO) 59 de profesori pensionari țin ore în școlile din județul Iași. Numărul acestora este mic, raportat la totalul cadrelor didactice din județ, susține purtătorul de cuvânt al ISJ, Antonina Bliorț

Publicat de andreeadaraban, 19 noiembrie 2025, 14:53

În județul Iași predau, în acest an școlar, 59 de profesori pensionari, a declarat, pentru postul nostru de radio,  purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean  Iași, Antonina Bliorț.

Dintre aceștia, 43 activează în mediul urban, iar 16 în mediul rural, acoperind discipline și arii curriculare variate. Numărul acestora nu este foarte mare, având în vedere că în județul Iași activează 10 mii de cadre didactice, a mai declarat Antonina Bliorț.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean  Iași a mai spus că toți profesorii pensionari sunt la plata cu ora: Trebuie să menționăm că ei predau la discipline diferite. Nu avem, să zicem, o arie curriculară care este dominantă în această situație. Avem și învățători și profesori pentru diferite discipline. Ei predau în școli atunci când este solicitată, să zicem, înlocuirea unui profesor pe motive medicale sau alte probleme personale pe care aceștia le au. Sunt plătiți la plata cu ora.

 

La nivel național, s-a vehiculat, recent, posibilitatea interzicerii cumulului pensiei cu salariul și în educație, printr-un proiect de ordonanță de urgență destinat reducerii cheltuielilor bugetare. Măsura ar fi afectat direct funcționarea școlilor.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, astăzi, pentru Edupedu,  că acest aspect reprezintă „un element de funcționare a sistemului, nu un privilegiu”. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, tot astăzi, pentru Edupedu, că educaţia nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin Pachetul 1 de reformă. (Andreea Daraban/ FOTO imagine ilustrativă)

Etichete:
(AUDIO) USLIP Iași: Reducerea bugetului Educației cu 10% ar putea declanșa greva generală
Regional miercuri, 19 noiembrie 2025, 06:50

(AUDIO) USLIP Iași: Reducerea bugetului Educației cu 10% ar putea declanșa greva generală

Gradul de nemulțumire a profesorilor a crescut după ultimele informații apărute în presă, conform cărora, bugetul alocat educației ar urma...

(AUDIO) USLIP Iași: Reducerea bugetului Educației cu 10% ar putea declanșa greva generală
TEDxIași 2025 aduce pe scena Teatrului Național idei care inspiră și lideri ai momentului
Regional marți, 18 noiembrie 2025, 14:38

TEDxIași 2025 aduce pe scena Teatrului Național idei care inspiră și lideri ai momentului

TEDxIasi 2025 va avea loc pe 22 noiembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, și va reuni aproximativ 750 de participanți....

TEDxIași 2025 aduce pe scena Teatrului Național idei care inspiră și lideri ai momentului
Iași: Manifestare ştiinţifică internaţională dedicată tinerilor, organizată de Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
Regional marți, 18 noiembrie 2025, 12:03

Iași: Manifestare ştiinţifică internaţională dedicată tinerilor, organizată de Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”

Pentru a marca Ziua Cercetătorului Român, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” organizează în data de miercuri, 19...

Iași: Manifestare ştiinţifică internaţională dedicată tinerilor, organizată de Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”
(AUDIO) Bursele studenților din Iași, între fonduri insuficiente și soluții alternative
Regional marți, 18 noiembrie 2025, 10:51

(AUDIO) Bursele studenților din Iași, între fonduri insuficiente și soluții alternative

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor primi bursele începând din această săptămână.  Consiliul de Administrație...

(AUDIO) Bursele studenților din Iași, între fonduri insuficiente și soluții alternative
Regional marți, 18 noiembrie 2025, 10:40

(AUDIO) ISJ Suceava a lansat proiectul „Antrenament județean pentru titularizare”, pentru a veni în sprijinul viitoarelor cadre didactice, dar și pe fondul unui deficit de profesori calificați în zonele mai îndepărtate din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a lansat, în premieră, proiectul „Antrenament județean pentru titularizare”, o inițiativă dedicată...

(AUDIO) ISJ Suceava a lansat proiectul „Antrenament județean pentru titularizare”, pentru a veni în sprijinul viitoarelor cadre didactice, dar și pe fondul unui deficit de profesori calificați în zonele mai îndepărtate din județ
Regional marți, 18 noiembrie 2025, 09:54

3 tenori ieșeni la Paris

Pe 7 noiembrie 2025, capitala Franței a găzduit un eveniment deosebit dedicat românilor din diaspora: concertul „3 Tenori ieșeni la Paris”,...

3 tenori ieșeni la Paris
Regional marți, 18 noiembrie 2025, 08:28

(AUDIO/FOTO) Sistarea screeningului duce la mai multe cazuri de cancer de col uterin în regiunea Nord-Est

Numărul persoanelor care suferă de cancer de col uterin și care sunt în evidența Institutului Regional de Oncologie din Iași a crescut cu...

(AUDIO/FOTO) Sistarea screeningului duce la mai multe cazuri de cancer de col uterin în regiunea Nord-Est
Regional marți, 18 noiembrie 2025, 07:45

„Aici, Cinema Junior” – episodul #7. Proiect de educație cinematografică pentru micii cinefili

Toamna se încheie cu un proiect clasic la Cinema Ateneu, dedicat juniorilor. Proiectul „Aici, Cinema Junior” revine sâmbătă, 22 noiembrie...

„Aici, Cinema Junior” – episodul #7. Proiect de educație cinematografică pentru micii cinefili