Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 08:47


Ana-Maria Hanganu, profesor de Educație plastică la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii, județul Iași, este Profesorul debutant al anului din mediul rural.

Anunțul a fost făcut, vineri seară, la Cluj Napoca, acolo unde s-a desfășurat Gala Teach for Romania, ce recompensează anual implicarea și impactul profesorilor care predau în comunitățile rurale și care reușesc să transforme școala într-un spațiu al încrederii și performanței.

La ediția din acest an, finaliștii au fost selectați din câteva sute de nominalizări, în patru categorii: Profesorul Debutant, Educatorul Anului, Profesorul Anului și Directorul Anului din mediul rural.

Ana-Maria Hanganu a declarat, recent, în emisiunea ”Starea Educației”, că nominalizarea a venit ca o surpriză și nu se aștepta să fie printre finaliști.

Cu doar un an și jumătate de experiență la catedră, ea a reușit să transforme spațiul școlii prin proiecte artistice realizate împreună cu elevii: ”Când am ajuns la școala din Lunca Cetățuiei, am pictat din prima pereți. Colegii au observat cât de mult i-am apropiat pe elevi și nu doar între ei, ci și de mine. Picturile pe pereți au constat în echilibru acesta dintre arte vizuale și alte materii. Am colaborat direct cu colegii pentru așa ceva. Pot să zic că am schimbat școala, este o atmosferă plăcută, colorată, unită, elevii abia așteaptă să avem un nou proiect.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Facebook)

