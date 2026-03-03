(AUDIO) Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți sunt în Dubai

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 06:49

31 de elevi și zece profesori din 17 unități de învățământ din județul Neamț, sunt blocați în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți sunt în Emiratele Arabe Unite – Dubai.

Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Neamț a centralizat datele după ce elevii și profesorii au lipsit luni de la ore.

Inspectorul general, Liviu Ciocoiu, a declarat că deplasările au fost private, fiind făcute de elevi împreună cu părinții și cu profesorii. El a precizat că aceștia sunt în siguranță și așteaptă să revină cât mai curând în țară: ”29 de elevi și 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice sunt în Israel și un cadru didactic în Egipt. Ultimii 2 elevi sunt: unul în Sri Lanka și unul în India. Și toate deplasările au fost deplasări private, n-au avut nicio legătură cu școala. Din informațiile pe care le-am de la colegii directori care am mai vorbit, toți copiii sunt bine și cadre didactice la fel. În siguranță, mai ales în Emiratele Arabe Unite, știu că li s-au prelungit cazarea și la hotel, dar peste tot dar mai ales în Emiratele Arabe Unite unde sunt mai mulți, au primit în continuare cazare la hotel, masă, până în ziua de joi, din câte am înțeles. Dar speranța este să deschidă spațiul aeriar, să vină mai rapid acasă. Și acolo, din câte am înțeles, au mai fost vizitați de consulul general, dacă nu mă înșel, al României care a venit la ei și a discutat și le s-a spus că se face tot ce se paote ca să plece spre casă.”

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Liviu Ciocoiu, a adăugat că „există totuși o problemă”: absențele elevilor – care începând de luni li se vor trece în catalog. El nu a precizat însă ce se întâmplă și cu absențele de la serviciu ale profesorilor.

Alți 28 de elevi din Focșani, blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din regiune, se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea, pentru care nu era nevoie de acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean, a declarat inspectorul general Livia Marcu.

Potrivit acesteia, elevii au plecat în excursie în timpul vacanţei, cu acordul exclusiv al părinţilor. Conform sursei citate, elevii sunt în siguranţă.

Șefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, a mai spus că elevii primesc absenţe la şcoală iar părinţii vor face demersurile necesare pentru motivarea acestora.

