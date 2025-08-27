(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 19:57

UPDATE, ora 18:40 – Astăzi, când Republica Moldova aniversează 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică, liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei se află la Chişinău, la invitaţia preşedintei Maia Sandu.

Cu puţin timp în urmă, ei au susţinut o conferinţă de presă comună în care au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al statului şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei în contextul invaziei din Ucraina vecină.

Mai multe informaţii ne oferă acum, în direct, de la Radio Chişinău, Mariana Vasilache: Mesajul pe care îl aducem astăzi este de sprijin, de solidaritate şi de încredere în viitorul nostru comun în Uniunea Europeană” – au declarat cu puţin timp în urmă liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei, care au venit astăzi la Chişinău, de Ziua Independenţei Republicii Moldova, la invitaţia preşedintei Maia Sandu.

După întâlnirea cu şefa statului, cei trei lideri europeni, împreună cu Maia Sandu, au susţinut o conferinţă de presă comună.

Prezenţa liderilor Franţei, Germaniei şi Poloniei astăzi la Chişinău arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci şi faptul că proiectul european continuă şi noi suntem parte din el”, a declarat preşedinta Republicii Moldova. Ea a punctat că cetăţenii moldoveni „au ales deja calea corectă, drumul european şi drumul păcii, dar independenţa depinde de alegerile pe care le facem”, a spus Maia Sandu.

”Astăzi, pacea noastră este pusă la încercare mai mult ca oricând, prin ingerinţe externe, finanţări legale, dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, sabotarea votului în diasporă, propagarea urii. Sunt presiuni uriaşe asupra Republicii Moldova”, a subliniat şefa statului.

„Moldova contează şi de aceea suntem aici în această zi atât de importantă”, a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, exprimând aprecierea şi solidaritatea faţă de poporul moldovean. În timpul discursului său acesta a subliniat că locul Republicii Moldova este în Europa şi i-a îndemnat pe cetăţenii Republicii Moldova să îşi continuă calea reformelor şi modernizării. Emmanuel Macron a salutat progresele realizate de Republica Moldova în ultimii ani, amintind înscrierea opţiunii europene în Constituţie şi depunerea candidaturii pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată el a denunţat propaganda şi presiunile externe, accentuând valorile democratice ale Uniunii Europeane: „Uniunea nu ameninţă pe nimeni, ea respectă suveranitatea fiecăruia”. Preşedintele Franţei a spus că integrarea europeană este o alegere clară în favoarea păcii şi a dreptăţii. „Nu va exista o Europă fără o Moldovă sigură, independentă şi în siguranţă”, a declarat la Chişinău prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. El a spus că Uniunea Europeană aşteaptă Moldova în cadrul comunităţii, iar extinderea Uniunii Europeane este în interesul vital al întregului continent european şi că o Moldovă sigură în Uniunea Europeană este în interesul Uniunii Europeane. „Uşa către Uniunea Europeană este deschisă, sunteţi foarte bineveniţi”, a subliniat şi cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. El a spus că al doilea mesaj cu care a venit la Chişinău este că Uniunea Europeană oferă sprijin concret pentru Republica Moldova. (Rador/ Mariana Vasilache/ Radio Chişinău/ FOTO radiochisinau.md)

UPDATE, ora 17:35 – Maia Sandu, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin o conferință de presă la Chișinău

Republica Moldova marchează astăzi 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică.

Pentru a reconfirma sprijinul Bruxellesului oferit Republicii Moldova, în această zi la Chişinău au sosit preşedintele francez, cancelarul german şi premierul polonez. Aceştia vor susţine o conferinţă de presă comună în mai puţin de o oră.

Mariana Vasilache (Radio Chişinău): Ceremoniile au început în dimineaţa zilei cu depuneri de flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare din centrul Chişinăului, locul unde, la sfârşitul anilor ’80, se adunau românii basarabeni pentru a-şi revedica drepturile naţionale şi apoi cele politice. Primele persoane în stat au depus flori şi la monumentul Maica Îndurerată, în memoria celor care au căzut în războiul de la Nistru din 1992, cu separatiştii transnistreni şi trupele ruse din regiune.

Maia Sandu s-a referit şi la provocările cu care se confruntă Republica Moldova în prezent, în mod special la interferenţele externe în procesele democratice.

La invitaţia şefei statului, la Chişinău au venit astăzi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi premierul Poloniei, Donald Tusk. Potrivit analiştilor politici, această vizită confirmă o dată în plus că Republica Moldova se află pe agenda statelor europene.

Cei trei oficiali europeni vor face declaraţii de presă începând cu ora 16:50.

Între timp, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare, în care a precizat că România va rămâne un susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut.

Anterior, secretarul american de stat Marco Rubio a punctat că ţara sa şi Republica Moldova împărtăşesc un angajament clar de a construi un viitor mai sigur, mai puternic şi mai prosper. (Rador/ FOTO radiochisinau.md)