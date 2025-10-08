(UPDATE) CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 12:00

UPDATE – CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor. Judecătorii constituţionali discută la această oră sesizările depuse de opoziţie la pachetul doi de măsuri fiscale.

Curtea Constituţională a României ar urma să dezbată astăzi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

La începutul lunii septembrie, secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea.

În comunicatul de atunci al Înaltei Curţi scria că, prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un „nu” răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii.

Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale, ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept, continua textul.

Magistraţii consideră că legea încălca nu mai puţin 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept. Dar care au fost motivele pentru care Guvernul a decis să reformeze legea pensiilor de serviciu ale magistraţiilor?

Premierul Ilie Bolojan afirma în şedinţa plenului reunit al Parlamentului pentru angajarea răspunderii pe proiectele de lege din pachetul al doilea de reforme că magistraţii români ies la pensie la 48-49 de ani şi că o pensie medie în magistratură depăşeşte 24 de mii de lei. Numeroase pensii ajung chiar la 35-40 de mii de lei pentru magistraţii care au avut şi funcţii de conducere. Potrivit legii noi, contestate la CCR, vechimea necesară pensionării creşte de la 25 la 35 de ani, iar pensia se reduce de la 100% la 70% din ultima remuneraţie netă. Reforma mai prevede o perioadă de tranziţie de 10 ani, după care pensionarea va fi la 65 de ani.

Tot astăzi, Curtea Constituţională a României discută sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la alte trei legi din pachetul al doilea: cea cu măsuri în domeniul sănătăţii, legea privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi cea cu măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice. (Rador/ FOTO ccr.ro)