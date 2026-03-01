(UPDATE/AUDIO) Cei 28 de elevi din Vrancea blocați în Dubai sunt în siguranță, cazați la hotel, după suspendarea zborurilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

(UPDATE ora 10:45) Cei 28 de elevi din Vrancea blocați în Dubai sunt în siguranță, cazați la hotel, după suspendarea zborurilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Ei fac parte dintr-o deplasare privată cu scop cultural, iar situația a fost confirmată pentru Radio România Iași de inspectorul școlar general, Livia Marcu, de la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Potrivit acesteia, elevii și profesorii însoțitori sunt în permanentă legătură cu familiile și cu autoritățile.

Livia Marcu: Am luat legătura cu doamna profesor Harasim, care colaborează, are un centru în Cambridge, deci care nu funcționează în sistemul de stat de învățământ, și aseară mi-a spus că are în grup 28 de elevi din județul Vrancea, deci nu doar din Focșani. Ei au plecat într-o călătorie privată, cu scop cultural, deci nu a fost necesar vreun acord din partea inspectoratului școlar. Sunt acum în siguranță la un hotel, așa cum au și reacționat în spațiul public. Sperăm să revină cât mai curând în țară și să aibă doar amintiri frumoase din acest traseu pe care l-au parcurs.

Blocajele din traficul aerian au apărut după închiderea mai multor spații aeriene din regiune.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu sunt români răniți, însă sute de persoane sunt afectate de anularea sau redirecționarea curselor.

Misiunile diplomatice sunt în contact cu aproximativ o mie de cetățeni români aflați în statele vizate de conflict.

Douăzeci și opt de elevi din Focșani sunt blocați în Dubai, după ce noul conflict din Orientul Mijlociu a dus la închiderea mai multor spații aeriene din regiune.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că, până la această oră, nu sunt români răniți, însă sute de persoane sunt afectate de anularea sau redirecționarea zborurilor.

Misiunile diplomatice sunt în contact cu aproximativ o mie de cetățeni români aflați în statele vizate de conflict, prioritate având minorii și familiile cu copii.

Autoritățile au ridicat nivelul avertismentelor de călătorie și recomandă evitarea deplasărilor nesențiale în Bahrein, Kuweit, Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Rachete și drone iraniene au traversat inclusiv spațiul aerian iordanian, amplificând tensiunile din zonă. Din Amman, preşedintea Asociaţiei Iordaniano-Române pentru Cultură, Geanina Abul Haija.

Geanina Abul Haija: Noi, ca şi cetăţeni, suntem sfăţuiţi să rămânem la curent cu recomandările de securitate ale guvernului. De asemenea, Ambasada României în Regatul Haşemit al Iordaniei a publicat pe paginile de social media un număr de urgenţă în caz de forţă majoră şi, de asemenea, un îndemn către cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Iordaniei să se înregistreze pe www.econsulat.ro, la secţiunea „Înregistraţi-vă călătoria în străinătate”.

