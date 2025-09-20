Trei avioane ruseşti MiG-31 au încălcat în spaţiul aerian al Estoniei

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 09:49

La doar o săptămână după ce drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei şi României, astăzi trei avioane militare ale Rusiei de tip MiG-31 au intrat neautorizat în spaţiul aerian al Estoniei.

Autorităţile de la Tallin l-au convocat deja pe ambasadorul rus şi este luată în calcul varianta unor consultări cu aliaţii din NATO în baza articolului 4 al tratatului nordatlantic, a transmis corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu, care a consemnat reacţiile alianţei şi Uniunii Europene.

Bogdan Isopescu: Reacţia oficială a NATO a venit foarte repede pe mediile de socializare, unde aliaţii menţionează că incidentul este un alt exemplu al iresponsabilităţii Rusiei, dar şi al abilităţii NATO de a răspunde rapid oricăror ameninţări. Oficiali NATO apropiaţi de subiect spun că alianţa se aştepta la astfel de incidente, mai ales după episoadele din Polonia şi România. Un alt mesaj vine de la preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cea care spune că toate statele membre stau ferm alături de Estonia. Este încă o ocazie în care şeful Comisiei punctează necesitatea investiţiilor militare pentru întărirea apărării europene pe flancul de est. De asemenea, ea cere liderilor europeni să adopte cât mai repede al 19-la pachet de sancţiuni la adresa Moscovei, pachet care a fost publicat astăzi. Cel mai dur răspuns vine din partea şefului diplomaţiei europene, Kaja Kallas, fost premier al Estoniei. Ea spune că episodul este o provocare extrem de gravă, a treia în decurs de câteva zile. Conform acesteia, Putin testează voinţa Occidentului, aşa că Vestul nu trebuie să dea dovadă de slăbiciune. Estonia a convocat ambasadorul Rusiei şi ia în calcul consultări în NATO, în bază articolului 4 al alianţei. (Rador/ FOTO ec.europa.eu.)