Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Trei avioane ruseşti MiG-31 au încălcat în spaţiul aerian al Estoniei

Trei avioane ruseşti MiG-31 au încălcat în spaţiul aerian al Estoniei

Trei avioane ruseşti MiG-31 au încălcat în spaţiul aerian al Estoniei

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 09:49

La doar o săptămână după ce drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei şi României, astăzi trei avioane militare ale Rusiei de tip MiG-31 au intrat neautorizat în spaţiul aerian al Estoniei.

Autorităţile de la Tallin l-au convocat deja pe ambasadorul rus şi este luată în calcul varianta unor consultări cu aliaţii din NATO în baza articolului 4 al tratatului nordatlantic, a transmis corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu, care a consemnat reacţiile alianţei şi Uniunii Europene.

Bogdan Isopescu: Reacţia oficială a NATO a venit foarte repede pe mediile de socializare, unde aliaţii menţionează că incidentul este un alt exemplu al iresponsabilităţii Rusiei, dar şi al abilităţii NATO de a răspunde rapid oricăror ameninţări. Oficiali NATO apropiaţi de subiect spun că alianţa se aştepta la astfel de incidente, mai ales după episoadele din Polonia şi România. Un alt mesaj vine de la preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cea care spune că toate statele membre stau ferm alături de Estonia. Este încă o ocazie în care şeful Comisiei punctează necesitatea investiţiilor militare pentru întărirea apărării europene pe flancul de est. De asemenea, ea cere liderilor europeni să adopte cât mai repede al 19-la pachet de sancţiuni la adresa Moscovei, pachet care a fost publicat astăzi. Cel mai dur răspuns vine din partea şefului diplomaţiei europene, Kaja Kallas, fost premier al Estoniei. Ea spune că episodul este o provocare extrem de gravă, a treia în decurs de câteva zile. Conform acesteia, Putin testează voinţa Occidentului, aşa că Vestul nu trebuie să dea dovadă de slăbiciune. Estonia a convocat ambasadorul Rusiei şi ia în calcul consultări în NATO, în bază articolului 4 al alianţei. (Rador/ FOTO ec.europa.eu.)

Etichete:
Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia
Internaţional duminică, 14 septembrie 2025, 08:30

Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia

Peste 40 de țări, membre și partenere ale Alianței Nord-Atlantice, au semnat vineri o declarație comună la reuniunea Consiliului de Securitate...

Consiliul de Securitate ONU, îngrijorat de incursiunea cu drone a Rusiei în Polonia
Republica Moldova vrea să devină independentă energetic până în 2050
Internaţional sâmbătă, 13 septembrie 2025, 08:45

Republica Moldova vrea să devină independentă energetic până în 2050

Republica Moldova are o strategie prin care vrea să devină complet independentă energetic până în 2050. Cristina Sănduţă de la Radio...

Republica Moldova vrea să devină independentă energetic până în 2050
Nepal: Parlamentul a fost dizolvat; alegerile legislative stabilite pentru 5 martie
Internaţional sâmbătă, 13 septembrie 2025, 08:27

Nepal: Parlamentul a fost dizolvat; alegerile legislative stabilite pentru 5 martie

Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, la propunerea...

Nepal: Parlamentul a fost dizolvat; alegerile legislative stabilite pentru 5 martie
NATO lansează misiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida poziția sa de-a lungul flancului estic
Internaţional vineri, 12 septembrie 2025, 20:41

NATO lansează misiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida poziția sa de-a lungul flancului estic

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat lansarea...

NATO lansează misiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida poziția sa de-a lungul flancului estic
Internaţional vineri, 12 septembrie 2025, 10:40

Consiliul de Securitate al ONU, reuniune de urgență după atacul cu drone rusești în Polonia

Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență vineri, la solicitarea Varșoviei, după ce dronele rusești au intrat zilele trecute în...

Consiliul de Securitate al ONU, reuniune de urgență după atacul cu drone rusești în Polonia
Internaţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:50

Situaţia din Republica Moldova în atenția Parlamentului European

Mai sunt două săptămâni și jumătate până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar situația din această țară a fost una dintre...

Situaţia din Republica Moldova în atenția Parlamentului European
Internaţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:49

24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001

Statele Unitele Americii comemorează joi 24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001, cele mai sângeroase atentate din istoria ţării, în...

24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001
Internaţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:36

Spania se pregăteşte să interzică fumatul pe terasele barurilor şi restaurantelor

Spania se pregăteşte să interzică fumatul pe terasele barurilor şi restaurantelor, dar şi în parcuri, staţii de autobuz sau la concerte....

Spania se pregăteşte să interzică fumatul pe terasele barurilor şi restaurantelor