Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă

TAROM a anulat zborurile spre şi dinspre Atena, programate pentru 1 octombrie; controlorii de trafic din Grecia fac grevă

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 08:39

Compania TAROM a anulat zborurile către şi dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie, ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, a anunţat, vineri, operatorul aerian naţional.

‘Ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, compania TAROM anulează zborurile: RO 273 Bucureşti – Atena (01 octombrie 2025) şi RO 274 Atena – Bucureşti (01 octombrie 2025). Pentru a reduce impactul asupra planurilor de călătorie, TAROM va proteja pasagerii pe zborurile din 02 octombrie 2025: RO 273 Bucureşti – Atena, decolare la ora locală 16:15 şi RO 274 Atena – Bucureşti, decolare la ora locală 18:45’, se arată în anunţul companiei publicat pe pagina sa de socializare.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul naţional al României deţine o flotă de 15 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi ‘code share’.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Republica Moldova îşi alege duminică viitorul parlament
Internaţional vineri, 26 septembrie 2025, 08:51

Republica Moldova îşi alege duminică viitorul parlament

Republica Moldova îşi alege duminică viitorul parlament. În România, cetăţenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secţii de...

Republica Moldova îşi alege duminică viitorul parlament
Un român, printre cei şapte călugări budişti care au murit în Sri Lanka după prăbuşirea unui funicular
Internaţional joi, 25 septembrie 2025, 19:00

Un român, printre cei şapte călugări budişti care au murit în Sri Lanka după prăbuşirea unui funicular

Poliţia din Sri Lanka a anunţat că şapte călugări budişti au murit după ce funicularul în care se aflau s-a prăbuşit pe un versant...

Un român, printre cei şapte călugări budişti care au murit în Sri Lanka după prăbuşirea unui funicular
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare
Internaţional joi, 25 septembrie 2025, 14:10

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare, după ce un tribunal din Paris l-a găsit vinovat de...

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare
Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova
Internaţional joi, 25 septembrie 2025, 14:00

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în această dimineaţă în Republica Moldova, la şase ani după ce fugise din ţară şi fusese...

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova
Internaţional joi, 25 septembrie 2025, 10:40

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia

Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenţie în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui...

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia
Internaţional miercuri, 24 septembrie 2025, 06:43

Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian

UPDATE: Președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că el crede că Ucraina poate...

Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 20:13

Atenţionare de călătorie MAE: Italia – grevă în sectorul transportului aerian şi pericol de inundaţii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

Atenţionare de călătorie MAE: Italia – grevă în sectorul transportului aerian şi pericol de inundaţii
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 12:24

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia

Doi cetăţeni români au fost arestaţi pentru spionaj în Grecia, după ce în telefoanele lor au fost găsite fotografii ale portului Salamis,...

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia