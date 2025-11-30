Suceava: Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier pe DN 17, la Ilişeşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 noiembrie 2025, 09:45

Şase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă după-amiază, pe DN 17, în localitatea Ilişeşti, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, în accident au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau în total şapte persoane. Două autoturisme au intrat în coliziune, iar în urma impactului una dintre ele a acroşat o a treia maşină aflată în mers. Victimele se aflau în primele două maşini.

La faţa locului au intervenit un echipaj de descarcerare, un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă şi trei ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.

‘Cele şase victime sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale şi tratament de specialitate’, precizează oficialii ISU. (Agerpres/ FOTO ISU SV)