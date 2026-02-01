Simularea Bacalaureatului arată dezechilibre între probe în județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 10:27

Examenul de Simulare a Examenului de Bacalaureat, în județul Iași, arată un regres în pregătirea absolvenților la Limba Română, dar un progres semnificativ la Matematică.

În urma centralizării datelor, gradul de promovabilitate la Limba Română a scăzut de la 75 la aproape 72 la sută, dar a crescut semnificativ la proba a doua, Matematică sau Istorie, de la 47,5 la 53,5 %.

Constantin Mihai: ”În linii mari, datele de la simularea județeană din acest an, la Baclaureat, în județul Iași, se apropie de cele de acum un an. Practic, la admitere, la universități, în vară, nu vor diferi foarte mult datele. Dacă defalcăm la limba română, pe județ, la profilul real, promovabilitatea se apropie de 67%, iar la uman e aproape 88%, aproximativ la fel cu cele de anul trecut. La matematică, doar liceele tehnologice stau rău, promovibilitatea 29,8%. În rest e destul de bine. Pentru profilul matematică-informatică, 81%, la profilul matematică – 74%, iar la matematică-științe, ceva mai mic cât 69%, dar acceptabil. La istorie, e în regulă, 71%, promovabilitatea. În schimb, la cea de-a treia probă, cea la alegere, rezultatele sunt surprinzătoare. Promovabilitatea 5% la fizică tehnică, sau 7% la biologie vegetală. Dar sunt și rezultate foarte bune. 88% promovabilitatea la chimie organică, 85% la geografie, 75% la fizică teoretică, sau 72% la sociologie. La această simulare, județul Iași, au fost 18 note de 10 la primul test, cel de limba română, față de 11, în urmă cu un an.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)