Şedinţă de guvern: Proiectul de OUG privind modificări în domeniul fiscal-bugetar – scos de pe agendă

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 11:03

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, care prevede măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA cu preponderenţă la produsele energetice, a fost scos de pe agenda şedinţei de guvern de vineri, potrivit unui anunţ al Executivului.

Pe de altă parte, pe ordinea de zi a fost inclus un proiect de ordonanţa de urgenţă care prevede că Autostrada Sibiu – Piteşti poate fi realizată şi în zona de conservare durabilă a Parcului Naţional Cozia şi pe aria protejată din Pădurea Călineşti – Brezoi.

Actul normativ propune instituirea de derogări de la unele prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, astfel încât realizarea obiectivului de investiţii ‘Autostrada Sibiu – Piteşti’ să fie permisă în zona de conservare durabilă a Parcului Naţional Cozia şi pe raza ariei naturale protejate de interes naţional RONPA0815 Pădurea Călineşti – Brezoi şi, totodată, să fie permisă scoaterea definitivă sau ocuparea temporară din fondul forestier naţional şi din circuitul agricol a terenurilor situate pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional.

Pe ordinea de zi a şedinţei se mai află proiecte referitoare la măsuri de promovare a producerii de biometan, la stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, precum şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare ale prefecţilor şi subprefecţilor pentru acest an.

Alte acte normative care vor fi discutate de Guvern se referă la suplimentarea sumei alocate pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit, la încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

Executivul va discuta şi un memorandum privind Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2026. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

