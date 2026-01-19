Se dă startul studiului de fezabilitate pentru prima autostradă care va ajunge până la frontiera cu Bulgaria

Publicat de Andreea Drilea, 19 ianuarie 2026, 06:22

De astăzi se dă startul studiului de fezabilitate pentru prima autostradă care va ajunge până la frontiera cu Bulgaria.

Bucureşti-Giurgiu va fi un drum care, odată finalizat, va închide coridoarele de transport dinspre sud spre Nădlac şi Ungaria, respectiv spre nord-est, spre Suceava şi Iaşi, Ucraina şi Republica Moldova, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu.

El a amintit că la sfârşitul anului trecut a fost lansată şi licitaţia pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, care va continua cu 5 kilometri dincolo de graniţa cu Republica Moldova.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro