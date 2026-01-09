România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 17:43

Preşedintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, organizaţie din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce ţara noastră a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.

Prin acest acord, crede şeful statului, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

Reacţia preşedintelui apare la scurt timp după ce PSD a criticat decizia Ministerului de Externe de a-l mandata pe reprezentantul permanent al României la Bruxelles să voteze în favoarea acordului comercial Uniunea Europeană-Mercosur în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.(Rador/ FOTO agerpres.ro)