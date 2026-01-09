Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 ianuarie 2026, 17:43

Preşedintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, organizaţie din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce ţara noastră a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol.

Prin acest acord, crede şeful statului, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

Reacţia preşedintelui apare la scurt timp după ce PSD a criticat decizia Ministerului de Externe de a-l mandata pe reprezentantul permanent al României la Bruxelles să voteze în favoarea acordului comercial Uniunea Europeană-Mercosur în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.(Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Meteorologii anunță trei zile de ger
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 10:19

Meteorologii anunță trei zile de ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii anunță trei zile de ger
Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 18:58

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie

Cursurile au fost suspendate sau se desfăşoară online, inclusiv mâine, în zeci de şcoli din 15 judeţe, din cauza ninsorilor abundente şi a...

Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie
Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:51

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele

Feribotul „Bdin”, sub pavilion bulgar, care deserveşte linia Nikopol -Turnu Măgurele, şi-a suspendat activitatea din cauza vântului...

Condiţiile meteo afectează transportul cu feribotul între Nikopol şi Turnu Măgurele
Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:43

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale, care presupune reducerea graduală a plafonării...

Ministerul Energiei ia în calcul un scenariu alternativ privind piaţa gazelor naturale
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 17:00

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo, deşi era...

Aeronava militară Spartan cu care a călătorit preşedintele Nicuşor Dan la Paris nu a putut decola din cauza condiţiilor meteo
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 15:41

Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă

Fostul ministru Daniel Chiţoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzaţia având legătură cu...

Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 14:03

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0871 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Naţional joi, 8 ianuarie 2026, 10:20

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 08-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger