Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Risc de inundații în mai multe județe din România

Risc de inundații în mai multe județe din România

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 11:16

FENOMENELE VIZATE:

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:

Mureş,  Timiş, Bărzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui, Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna şi râurile din Dobrogea.

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 02.10.2025 ora 16:00 – 04.10.2025 ora 24:00

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 72 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, după cum urmează:

COD GALBEN

                           În intervalul 02.10.2025 ora 16:00 – 04.10.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomita), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

COD PORTOCALIU

                           În intervalul 03.10.2025 ora 06:00 – 04.10.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Buzeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Buzeşti – amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman).

                           Se menţionează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”.

Etichete:
Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 08:49

Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice

A trecut rectificarea bugetară, dar reforma administraţiei publice e blocată în continuare de opiniile diferite ale partidelor din coaliţie...

Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice
Înmatriculările de maşini noi în România s-au înmulțit
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 07:47

Înmatriculările de maşini noi în România s-au înmulțit

Înmatriculările de mașini noi în România au crescut cu 39% în septembrie față de aceeași perioadă din 2024, dar s-au redus cu 5,1% după...

Înmatriculările de maşini noi în România s-au înmulțit
România și Republica Moldova, control de frontieră mixt și pentru călătoriile cu trenul
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 07:45

România și Republica Moldova, control de frontieră mixt și pentru călătoriile cu trenul

Între România și Republica Moldova se va putea introduce control de frontieră mixt în premieră și pentru călătoria cu trenul, așa cum...

România și Republica Moldova, control de frontieră mixt și pentru călătoriile cu trenul
Fermierii pot transmite cereri de rambursare a ajutorului pentru motorină până la sfârșitul lunii octombrie
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 07:43

Fermierii pot transmite cereri de rambursare a ajutorului pentru motorină până la sfârșitul lunii octombrie

Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie cereri de plată pentru rambursare ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente...

Fermierii pot transmite cereri de rambursare a ajutorului pentru motorină până la sfârșitul lunii octombrie
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 06:49

Dispută în parlament pe tema tranziției la energia verde

Camera Deputaților a adoptat proiectul de hotărâre prin care România se aliniază obiectivelor europene de tranziție la energia verde. Pactul...

Dispută în parlament pe tema tranziției la energia verde
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 05:52

Prima rectificare bugetară din acest an a fost aprobată de Guvern, cu o ţintă de deficit mai mare

Prima rectificare bugetară din acest an a fost aprobată aseară de Guvern, cu o ţintă de deficit mai mare, de 8,4% din Produsul Intern Brut,...

Prima rectificare bugetară din acest an a fost aprobată de Guvern, cu o ţintă de deficit mai mare
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 05:52

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 19 şi 26 de ani pot face gratuit vaccinul anti-HPV

Tinerii cu vârste curpinse între 19 şi 26 de ani pot face de miercuri gratuit vaccinul anti-HPV, iar persoanele care au între 26 şi 45 de ani...

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 19 şi 26 de ani pot face gratuit vaccinul anti-HPV
Naţional miercuri, 1 octombrie 2025, 06:05

Ministerul Educației a obținut o alocare suplimentară la rectificarea bugetară

Ministerul Educației a obținut la rectificarea bugetară o alocare suplimentară care asigură continuarea implementării tuturor proiectelor...

Ministerul Educației a obținut o alocare suplimentară la rectificarea bugetară