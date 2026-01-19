Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au făcut recomandări pentru populaţie

Publicat de Andreea Drilea, 19 ianuarie 2026, 06:28

Serviciile de ambulanţă vor suplimenta echipajele şi maşinile de intervenţie, dacă situaţia o cere, a anunţat Ministerul Sănătăţii, în contextul în care temperaturile scăzute se menţin şi în zilele următoare.

În plus, reprezentanţii ministerului de resort au făcut şi o serie de recomandări pentru populaţie.

Reporter: Adriana Turea – Autorităţile recomandă limitarea deplasărilor în aer liber şi evitarea expunerii prelungite la frig, mai ales a mâinilor şi picioarelor. Este important să purtaţi haine călduroase, căciuli, mănuşi şi încălţăminte adecvată şi să respectaţi regulile de igienă. De asemenea, este bine să se consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume şi să se evite alcoolul. Persoane vârstnice, cele cu afecţiuni cronice şi copiii trebuie protejaţi suplimentar, evitând locurile aglomerate şi transporturile lungi în vehicule neîncălzite corespunzător.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro