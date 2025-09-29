Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 06:14

Proiectul de rectificare bugetară – primul din acest an – va fi publicat luni în consultare publică, după noi discuţii în coaliţia de guvernare, urmând ca adoptarea acestuia să aibă loc spre sfârşitul săptămânii viitoare, într-o şedinţă specială de guvern.

Potrivit ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, solicitările de suplimentare a alocaţiilor bugetare sunt de aproximativ 80 de miliarde de lei, însă, potrivit unor surse politice, suma totală care ar putea fi acordată la rectificarea bugetară ar urma să fie de maximum 38 de miliarde. Aproximativ 25 de miliarde de lei sunt venituri suplimentare, iar restul provin de la ministerele şi instituţiile de la care se vor tăia banii.

Petruţa Obrejan are detalii: Rectificarea bugetară va asigura plățile curente, completarea sumelor necesare pentru asistență socială, dar și în alte domenii, inclusiv o ușoară suplimentare pe componenta de investiții, spunea premierul Ilie Bolojan, care a tras atenția asupra acestei rectificări spunând că va fi una tensionată, întrucât există o presiune foarte mare din zona de investiții.

Ilie Bolojan: Am supracontractat sume importante pe proiectele din fonduri europene, practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate. În loc de puțin peste 20 de miliarde de euro grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate. Asta înseamnă presiuni puternice pe buget, atât anul acesta cât și anul următor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat la rândul său că cele 80 de miliarde solicitate de ministere nu pot fi alocate, însă a discutat cu principalii ordonatori de credite, astfel încât aceștia să dispună de resursele necesare, lucruri pe care le-a comunicat și premierului Ilie Bolojan în cadrul discuțiilor care au avut loc la sediul Ministerului Finanţelor.

