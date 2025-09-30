Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în dezbatere publică

Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în dezbatere publică

Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în dezbatere publică

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 06:42

Liderii coaliției de guvernare au stabilit forma finală a proiectului de rectificare bugetară.

Acesta a fost pus în dezbatere publică şi va fi adoptat de guvern miercuri sau joi, într-o ședință specială.

Rectificarea ar urma să fie construită pe un deficit bugetar de 8,4%, iar suma totală acordată nu va depăși 38 de miliarde de lei.

Circa 25 de miliarde de lei sunt venituri suplimentare, iar restul provin de la ministerele și instituțiile de la care se vor tăia banii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani
Naţional marți, 30 septembrie 2025, 03:25

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate de preşedintele Nicuşor Dan. Modificarea adusă...

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani
Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 15:16

Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă

UPDATE – În timpul dezbaterilor din Comisia pentru buget – finanţe a Senatului, reprezentanții opoziției au susținut că este...

Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă
Incendiu hotel/ Prahova: A fost găsită a doua victimă carbonizată
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 09:37

Incendiu hotel/ Prahova: A fost găsită a doua victimă carbonizată

UPDATE – Incendiul izbucnit, luni, la un hotel din localitatea Tătărani, în urma căruia două femei au murit, a pornit, cel mai probabil,...

Incendiu hotel/ Prahova: A fost găsită a doua victimă carbonizată
Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 07:22

Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%

IRCC, Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor, va creşte de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus,...

Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor va creşte la 6,06%
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 06:21

Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar

Studenții se pregătesc pentru un nou an universitar și să iasă în stradă. Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță pentru...

Alianța Organizațiilor Studențești din România anunță proteste la începutul anului universitar
Naţional luni, 29 septembrie 2025, 06:14

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie

Proiectul de rectificare bugetară – primul din acest an – va fi publicat luni în consultare publică, după noi discuţii în coaliţia...

Proiectul de rectificare bugetară intră în consultare publică, după noi discuţii în coaliţie
Naţional duminică, 28 septembrie 2025, 08:16

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul...

Parlamentare R. Moldova/23 de secţii de votare deschise în România; aproximativ 30.000 de persoane aşteptate la urne
Naţional duminică, 28 septembrie 2025, 06:55

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare. În România, cetățenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secții...

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova