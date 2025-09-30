Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în dezbatere publică

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 06:42

Liderii coaliției de guvernare au stabilit forma finală a proiectului de rectificare bugetară.

Acesta a fost pus în dezbatere publică şi va fi adoptat de guvern miercuri sau joi, într-o ședință specială.

Rectificarea ar urma să fie construită pe un deficit bugetar de 8,4%, iar suma totală acordată nu va depăși 38 de miliarde de lei.

Circa 25 de miliarde de lei sunt venituri suplimentare, iar restul provin de la ministerele și instituțiile de la care se vor tăia banii.

