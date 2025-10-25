Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 octombrie 2025, 10:08

Șeful statului va participa la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova, iar apoi este așteptat la ceremonia dedicată Zilei Armatei, organizată la Garnizoana Iași.

Vizita sa a debutat ieri cu participarea la aniversarea a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu” din Iași.

După ceremonia de la Teatrul Național, președintele a vizitat compania Antibiotice Iași.

Aseară, Nicușor Dan a susținut declarații de presă la Palas Campus, unde a vorbit despre colaborarea dintre mediul de afaceri și stat.

Referindu-se la tensiunile din coaliția de guvernare, el a declarat că nu vede motive pentru schimbarea actualului premier.

De asemenea, a anunțat că va prezenta în curând concluziile unei analize privind activitatea serviciilor de informații.

Întrebat despre posibila închidere a liceelor cu predare în limba română din Ucraina, Nicușor Dan a precizat că legea care prevede această măsură ar urma să intre în vigoare în 2027, dar nu vizează cazul școlilor românești.

Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat că în cel mult două săptămâni proiectul privind pensiile magistraţilor va ajunge în Parlament şi este bine că înainte să existe o consultare pe această temă.

Șeful statului a făcut referire şi la problema salariului minim şi a precizat că este necesară o discuţie de oportunitate a guvernului cu sindicatele şi patronatele şi dacă i se va cere, va media între acestea. El a atras atenţia că dacă se forţează un salariu minim prea mare, anumite activităţi ar putea deveni necompetitive în România şi există pericolul ca sute de mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)