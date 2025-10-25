Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 octombrie 2025, 10:08

Șeful statului va participa la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova, iar apoi este așteptat la ceremonia dedicată Zilei Armatei, organizată la Garnizoana Iași.

Vizita sa a debutat ieri cu participarea la aniversarea a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu” din Iași.

După ceremonia de la Teatrul Național, președintele a vizitat compania Antibiotice Iași.

Aseară, Nicușor Dan a susținut declarații de presă la Palas Campus, unde a vorbit despre colaborarea dintre mediul de afaceri și stat.

Referindu-se la tensiunile din coaliția de guvernare, el a declarat că nu vede motive pentru schimbarea actualului premier.

De asemenea, a anunțat că va prezenta în curând concluziile unei analize privind activitatea serviciilor de informații.

Întrebat despre posibila închidere a liceelor cu predare în limba română din Ucraina, Nicușor Dan a precizat că legea care prevede această măsură ar urma să intre în vigoare în 2027, dar nu vizează cazul școlilor românești.

Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat că în cel mult două săptămâni proiectul privind pensiile magistraţilor va ajunge în Parlament şi este bine că înainte să existe o consultare pe această temă.

Șeful statului a făcut referire şi la problema salariului minim şi a precizat că este necesară o discuţie de oportunitate a guvernului cu sindicatele şi patronatele şi dacă i se va cere, va media între acestea. El a atras atenţia că dacă se forţează un salariu minim prea mare, anumite activităţi ar putea deveni necompetitive în România şi există pericolul ca sute de mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă.  (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Alexandru Rogobete: Toate spitalele publice vor fi obligate să instaleze camere video
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 08:15

Alexandru Rogobete: Toate spitalele publice vor fi obligate să instaleze camere video

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, la Iași, că toate spitalele publice din România vor fi obligate să instaleze...

Alexandru Rogobete: Toate spitalele publice vor fi obligate să instaleze camere video
Galaţi: Accident naval pe Dunăre – o ambarcaţiune cu trei persoane, între care un minor, a lovit o barjă
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 08:01

Galaţi: Accident naval pe Dunăre – o ambarcaţiune cu trei persoane, între care un minor, a lovit o barjă

O ambarcaţiune în care se aflau trei persoane, între care un minor, a lovit o barjă, vineri noapte, în timp ce se deplasa pe fluviul Dunărea,...

Galaţi: Accident naval pe Dunăre – o ambarcaţiune cu trei persoane, între care un minor, a lovit o barjă
Iași: Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”
Prim plan vineri, 24 octombrie 2025, 19:24

Iași: Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat astăzi la Iași la ceremonia aniversară a 165 de ani de la înființarea Universităților...

Iași: Președintele Nicușor Dan, prezent la ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”
Iaşi: Două persoane au murit după ce un autotren s-a răsturnat peste un autoturism
Prim plan vineri, 24 octombrie 2025, 18:34

Iaşi: Două persoane au murit după ce un autotren s-a răsturnat peste un autoturism

Două persoane au murit, vineri, după ce un autotren s-a răsturnat peste un autoturism între localităţile Drăguşeni şi Cristeşti, la limita...

Iaşi: Două persoane au murit după ce un autotren s-a răsturnat peste un autoturism
Prim plan vineri, 24 octombrie 2025, 18:15

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului minim pe economie

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni miercuri, 29 octombrie pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului...

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului minim pe economie
Prim plan vineri, 24 octombrie 2025, 16:46

(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan a vizitat compania Antibiotice

UPDATE – În această după-amiază, șeful statului a vizitat compania Antibiotice Iași. Cu acest prilej, a subliniat importanța sprijinirii...

(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan a vizitat compania Antibiotice
Prim plan vineri, 24 octombrie 2025, 15:25

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei

Cele patru şcoli speciale din subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ vor fi modernizate în cadrul unui proiect în valoare de peste 4,6...

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei
Prim plan vineri, 24 octombrie 2025, 15:25

Iaşi: Şapte persoane, implicate într-un accident rutier pe DN 28; a fost solicitat elicopterul SMURD

Şapte persoane, între care doi minori, au fost implicate într-un accident rutier care s-a produs, vineri, pe DN 28, la faţa locului fiind...

Iaşi: Şapte persoane, implicate într-un accident rutier pe DN 28; a fost solicitat elicopterul SMURD