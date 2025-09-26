Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Nicuşor Dan cere ministrului sănătăţii un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale, în contextul în care şase copii internaţi la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au murit

Preşedintele Nicuşor Dan cere ministrului sănătăţii un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale, în contextul în care şase copii internaţi la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au murit

Preşedintele Nicuşor Dan cere ministrului sănătăţii un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale, în contextul în care şase copii internaţi la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au murit

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 20:11

Preşedintele Nicuşor Dan cere ministrului sănătăţii să elaboreze un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale, în contextul în care şase copii internaţi la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au murit, după ce s-au infectat cu o bacterie luată din spital.

Într-o postare pe Facebook, şeful statului a spus că se impune de urgenţă o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale în acest caz.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dispus deja un control la unitatea medicală, pe care o acuză că a raportat cu întârziere la DSP apariţia primei infecţii şi nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul Secţiei de Terapie Intensivă.

Pe de altă parte, DSP Iaşi a aplicat amenzi de câte 10.000 de lei epidemiologului şi unui medic ATI, iar spitalul a primit o sancţiune de 50.000 de lei. L

a rândul său, directorul medical al spitalului, Cătălina Ionescu, spune că deocamdată nu a fost identificată sursa focarului de infecţie. Ea adăugat că bacteria respectivă este sensibilă la antibiotice, iar copiii infectaţi au primit tratament adecvat, dar nu au răspuns la acesta.

Cătălina Ionescu: Nu este un germen multidrog rezistent. Deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontant. Din cei 9 pacienţi din focar, 6 pacienţi au decedat. Toţi pacienţii sunt imunocompromişi, cu spitalizare prelungită, pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ 2-3 luni de zile. Sunt pacienţi care au avut manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunsătoare afecţiunii lor, manevre medicale, unii dintre ei şi chirurgicale, repetate, tot datorată afecţiunii lor de bază.

Ceilalţi 3 copii infectaţi se află în staţie stabilă, 2 dintre ei au rămas internaţi la Iaşi, al 3-lea a fost transferat la Spitalul „Marie Curie” din Bucureşti. La Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au fost suspendate internările la Secţia ATI, accesul vizitatorilor a fost limitat, iar personalul medical este testat şi obligat să respecte măsuri stricte de igienă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Proiectul rectificării bugetare va fi publicat luni pentru consultare publică
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 17:37

Proiectul rectificării bugetare va fi publicat luni pentru consultare publică

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat astăzi că proiectul rectificării bugetare va fi publicat luni pentru consultare publică,...

Proiectul rectificării bugetare va fi publicat luni pentru consultare publică
Minorii cu vârsta de peste 14 ani, condamnaţi în cauze penale, vor putea beneficia de un program educativ extins
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 15:42

Minorii cu vârsta de peste 14 ani, condamnaţi în cauze penale, vor putea beneficia de un program educativ extins

Minorii cu vârsta de peste 14 ani, condamnaţi în cauze penale la măsuri educative neprivate de libertate, ar putea beneficia de un proces de...

Minorii cu vârsta de peste 14 ani, condamnaţi în cauze penale, vor putea beneficia de un program educativ extins
Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 12:20

Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată

Spitalele publice sunt vizate de o nouă măsură. De la 1 octombrie vor fi obligate să publice, periodic, pe site-urile proprii, date detaliate...

Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată
Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 10:51

Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară

Ministerul de Finanţe urmează să publice vineri o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară, prima din acest an. Ministrul Alexandru...

Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 05:54

DIICOT: A fost reţinut elevul de 17 ani, acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale

DIICOT a anunţat joi noaptea că l-a reţinut pentru 24 de ore pe elevul în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de...

DIICOT: A fost reţinut elevul de 17 ani, acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 19:49

Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026

Guvernul a adoptat azi oficial prelungirea cu încă 6 luni a perioadei de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază....

Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 19:09

Suspect prins după 26 de ani de la crimă

Un bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână de 75 de ani într-un sat din judeţul Tulcea a fost reţinut după 26 de ani de la comiterea...

Suspect prins după 26 de ani de la crimă
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 16:28

European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar

Vineri, 26 septembrie 2025, are loc cea de-a XI-a ediție a European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar. România se alătură...

European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar