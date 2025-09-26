Preşedintele Nicuşor Dan cere ministrului sănătăţii un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale, în contextul în care şase copii internaţi la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au murit

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 20:11

Preşedintele Nicuşor Dan cere ministrului sănătăţii să elaboreze un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale, în contextul în care şase copii internaţi la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au murit, după ce s-au infectat cu o bacterie luată din spital.

Într-o postare pe Facebook, şeful statului a spus că se impune de urgenţă o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale în acest caz.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a dispus deja un control la unitatea medicală, pe care o acuză că a raportat cu întârziere la DSP apariţia primei infecţii şi nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul Secţiei de Terapie Intensivă.

Pe de altă parte, DSP Iaşi a aplicat amenzi de câte 10.000 de lei epidemiologului şi unui medic ATI, iar spitalul a primit o sancţiune de 50.000 de lei. L

a rândul său, directorul medical al spitalului, Cătălina Ionescu, spune că deocamdată nu a fost identificată sursa focarului de infecţie. Ea adăugat că bacteria respectivă este sensibilă la antibiotice, iar copiii infectaţi au primit tratament adecvat, dar nu au răspuns la acesta.

Cătălina Ionescu: Nu este un germen multidrog rezistent. Deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontant. Din cei 9 pacienţi din focar, 6 pacienţi au decedat. Toţi pacienţii sunt imunocompromişi, cu spitalizare prelungită, pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ 2-3 luni de zile. Sunt pacienţi care au avut manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunsătoare afecţiunii lor, manevre medicale, unii dintre ei şi chirurgicale, repetate, tot datorată afecţiunii lor de bază.

Ceilalţi 3 copii infectaţi se află în staţie stabilă, 2 dintre ei au rămas internaţi la Iaşi, al 3-lea a fost transferat la Spitalul „Marie Curie” din Bucureşti. La Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi au fost suspendate internările la Secţia ATI, accesul vizitatorilor a fost limitat, iar personalul medical este testat şi obligat să respecte măsuri stricte de igienă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)