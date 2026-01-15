Premierul Ilie Bolojan continuă şedinţele de lucru cu o serie de miniştri pentru a analiza situaţia bugetară

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 08:28

Premierul Ilie Bolojan continuă, astăzi, şedinţele de lucru pentru a analiza situaţia bugetară, cu miniştrii Dezvoltării, Culturii, Proiectelor Europene, Educaţiei şi Apărării Naţionale.

Ieri, şeful Guvernului a avut discuţii similare cu miniştrii de la Agricultură, Sănătate, Interne, Justiţie şi Mediu. Obiectivul este utilizarea responsabilă a banilor publici, reforme pentru creşterea eficienţei statului şi servicii de calitate pentru cetăţeni. Tot ieri, la Palatul Victoria s-a discutat şi despre reforma sistemului judiciar în cadrul Comitetului pentru Revizuirea Legislaţiei în Justiţie. Cele mai invocate teme au fost procedurile de desemnare a conducerii instanţelor şi parchetelor şi promovarea în cadrul profesiei.

În cadrul reuniunii s-a stabilit elaborarea şi prezentarea unui plan pe o perioadă de cinci ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanţele judecătoreşti şi din parchetele de pe lângă acestea şi elaborarea unui proiect de lege privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii într-o structură unică la nivelul fiecărui judeţ. Cele două proiecte vor fi realizate de Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, până la data de 30 ianuarie. Se va elabora şi un proiect de reconfigurare a hărţii judiciare, în vederea desfiinţării instanţelor judecătoreşti cu un grad redus de încărcare şi se va realiza un audit independent al sistemului de repartizare aleatoriu a cauzelor.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat şi doi judecători de la CSM, care au venit pentru a înţelege mai bine modul în care va funcţiona Comitetul pentru Modificarea Legislaţiei Juridice.

Judecătorul Claudiu Drăguşin a precizat că CSM a primit o serie de propuneri legislative despre care a spus că unele sunt neserioase şi nici nu prezintă argumente. Potrivit unui comunicat al Guvernului, următoarea şedinţă a Comitetului pentru Modificarea Legislaţiei din Justiţie va fi miercurea viitoare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)