Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Premierul Ilie Bolojan continuă şedinţele de lucru cu o serie de miniştri pentru a analiza situaţia bugetară

Premierul Ilie Bolojan continuă şedinţele de lucru cu o serie de miniştri pentru a analiza situaţia bugetară

Premierul Ilie Bolojan continuă şedinţele de lucru cu o serie de miniştri pentru a analiza situaţia bugetară

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 08:28

Premierul Ilie Bolojan continuă, astăzi, şedinţele de lucru pentru a analiza situaţia bugetară, cu miniştrii Dezvoltării, Culturii, Proiectelor Europene, Educaţiei şi Apărării Naţionale.

Ieri, şeful Guvernului a avut discuţii similare cu miniştrii de la Agricultură, Sănătate, Interne, Justiţie şi Mediu. Obiectivul este utilizarea responsabilă a banilor publici, reforme pentru creşterea eficienţei statului şi servicii de calitate pentru cetăţeni. Tot ieri, la Palatul Victoria s-a discutat şi despre reforma sistemului judiciar în cadrul Comitetului pentru Revizuirea Legislaţiei în Justiţie. Cele mai invocate teme au fost procedurile de desemnare a conducerii instanţelor şi parchetelor şi promovarea în cadrul profesiei.

În cadrul reuniunii s-a stabilit elaborarea şi prezentarea unui plan pe o perioadă de cinci ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanţele judecătoreşti şi din parchetele de pe lângă acestea şi elaborarea unui proiect de lege privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii într-o structură unică la nivelul fiecărui judeţ. Cele două proiecte vor fi realizate de Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, până la data de 30 ianuarie. Se va elabora şi un proiect de reconfigurare a hărţii judiciare, în vederea desfiinţării instanţelor judecătoreşti cu un grad redus de încărcare şi se va realiza un audit independent al sistemului de repartizare aleatoriu a cauzelor.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat şi doi judecători de la CSM, care au venit pentru a înţelege mai bine modul în care va funcţiona Comitetul pentru Modificarea Legislaţiei Juridice.

Judecătorul Claudiu Drăguşin a precizat că CSM a primit o serie de propuneri legislative despre care a spus că unele sunt neserioase şi nici nu prezintă argumente. Potrivit unui comunicat al Guvernului, următoarea şedinţă a Comitetului pentru Modificarea Legislaţiei din Justiţie va fi miercurea viitoare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Pârtia Sulinar va fi deschisă de astăzi
Naţional miercuri, 14 ianuarie 2026, 07:05

Pârtia Sulinar va fi deschisă de astăzi

Cea de-a doua părtie din partea inferioară a Masivului Postăvarul, Sulinar, va fi de astăzi deschisă pentru coborârea până în Poiana...

Pârtia Sulinar va fi deschisă de astăzi
Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educaţiei
Naţional marți, 13 ianuarie 2026, 17:47

Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educaţiei

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei a lui Daniel...

Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educaţiei
Facturile românilor la gaze naturale vor fi mai mari în luna ianuarie, pe fondul consumului mare provocat de vremea rece din România
Naţional marți, 13 ianuarie 2026, 09:43

Facturile românilor la gaze naturale vor fi mai mari în luna ianuarie, pe fondul consumului mare provocat de vremea rece din România

Facturile românilor la gaze naturale vor fi mai mari în luna ianuarie, pe fondul consumului mare provocat de vremea rece din România, şi nu din...

Facturile românilor la gaze naturale vor fi mai mari în luna ianuarie, pe fondul consumului mare provocat de vremea rece din România
Presiune crescută pe sistemul medical cauzată de numărul mare de cazuri de gripă
Naţional marți, 13 ianuarie 2026, 07:36

Presiune crescută pe sistemul medical cauzată de numărul mare de cazuri de gripă

Creşterea alarmantă a cazurilor de gripă şi infecţii respiratorii pune presiune pe sistemul medical, cabinetele doctorilor de familie şi...

Presiune crescută pe sistemul medical cauzată de numărul mare de cazuri de gripă
Naţional marți, 13 ianuarie 2026, 07:27

Valul de frig va persista până la mijlocul acestei săptămâni

Valul de frig care a pus stăpânire pe România de câteva zile va persista până la mijlocul acestei săptămâni. După acest episod urmează o...

Valul de frig va persista până la mijlocul acestei săptămâni
Naţional marți, 13 ianuarie 2026, 06:57

Ministrul energiei, Bogdan Ivan: România este pregătită cu suficiente gaze naturale

România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut cu aproximativ 17% faţă de media anuală a...

Ministrul energiei, Bogdan Ivan: România este pregătită cu suficiente gaze naturale
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 18:38

Ministrul MApN, Radu Miruţă: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10%

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că Guvernul urmează să îşi asume răspunderea în vederea diminuării cu 10% a...

Ministrul MApN, Radu Miruţă: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10%
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 16:52

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului

Curtea de Apel Bucureşti a judecat luni cererea depusă de o avocată AUR, Silvia Uscov, prin care este contestată înfiinţarea grupului de lucru...

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului