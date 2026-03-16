Pompierii fac apel la responsabilitate după aproape 700 de incendii în weekend

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 15:15

Aproape 700 de incendii au avut loc în weekendul care s-a încheiat, iar peste 70% dintre acestea au fost arderi de vegetaţie uscată, în urma cărora mai bine de 2.200 de hectare de teren au fost afectate.

Pompierii atrag atenţia că aceste incendii sunt provocate de cele mai multe ori de acţiuni iresponsabile ale oamenilor care vor să cureţe terenurile prin ardere; ei reamintesc că această practică este interzisă prin lege, iar nerespectarea prevederii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă face un apel la responsabilitate şi la respectarea acestor reguli.(Rador/ FOTO ISU SV)