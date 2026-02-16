Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 07:27

Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către un incendiu, izbucnit într-un sat din comuna Drăguşani.

Poliţistul l-a amendat pe pompier pentru că nu i-ar fi acordat prioritate în misiune, deşi ambele echipaje se îndreptau spre acelaşi incident.

Din cauza drumului îngust şi în pantă, pompierul care conducea autospeciala de stingere recunoaşte că nu a tras pe dreapta, gândind că oricum ambele maşini se îndreaptă către acelaşi incendiu, deci au o misiune comună.

Numai că maşina de poliţie a depăşit autospeciala de stingere şi a oprit-o din misiune, amendând pompierul şofer cu 3.000 de lei şi suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie, motivele sancţiunii au fost acelea că „şoferul nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţiei, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate în partea superioară a autovehiculului două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de Poliţie, Jandarmerie sau Ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi”.

Pe de altă parte, pompierul amendat, care a contestat sancţiunea, spune că totul este un abuz, mai ales că, din cauza opririi de către poliţişti, echipajul de pompieri a întârziat cu 15 minute la incendiul, stins din fericire de către localnici.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro