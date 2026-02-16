Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar

Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar

Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 07:27

Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către un incendiu, izbucnit într-un sat din comuna Drăguşani.

Poliţistul l-a amendat pe pompier pentru că nu i-ar fi acordat prioritate în misiune, deşi ambele echipaje se îndreptau spre acelaşi incident.

Din cauza drumului îngust şi în pantă, pompierul care conducea autospeciala de stingere recunoaşte că nu a tras pe dreapta, gândind că oricum ambele maşini se îndreaptă către acelaşi incendiu, deci au o misiune comună.

Numai că maşina de poliţie a depăşit autospeciala de stingere şi a oprit-o din misiune, amendând pompierul şofer cu 3.000 de lei şi suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie, motivele sancţiunii au fost acelea că „şoferul nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţiei, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate în partea superioară a autovehiculului două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de Poliţie, Jandarmerie sau Ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi”.

Pe de altă parte, pompierul amendat, care a contestat sancţiunea, spune că totul este un abuz, mai ales că, din cauza opririi de către poliţişti, echipajul de pompieri a întârziat cu 15 minute la incendiul, stins din fericire de către localnici.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, până luni la ora 12:00
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 12:51

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, până luni la ora 12:00

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă...

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, până luni la ora 12:00
Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 11:53

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’

Tribunalul Iaşi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc...

Iaşi: Tânăr de 21 de ani, arestat preventiv pentru plasarea de droguri prin metoda ‘dead drop’
(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 10:56

(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor

UPDATE ora 20:15: Facultățile de Informatică, Psihologie și Drept vor înregistra majorări peste media de 10-20%, a declarat rectorul UAIC,...

(AUDIO) Taxele de școlarizare cresc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din anul academic viitor
Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 10:15

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia. Ministrul Alexandru...

Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 09:52

(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață

Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață. Coordonatorul...

(AUDIO) Medicii din Iași au realizat o nouă prelevare de organe în urma căreia mai mulți pacienți vor avea o șansă la viață
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 09:47

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Colegiul Național de...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția 
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:52

Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor

Curtea Constituţională are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile...

Curtea Constituţională se întruneşte din nou pentru a discuta proiectul privind pensiile magistraţilor
Prim plan duminică, 15 februarie 2026, 08:48

Atenţie la volan: ceaţă şi carosabil umed în mai multe judeţe din Moldova

Se circulă la această oră pe un carosabil umed în condiţii de ceaţă, pe mai multe şosele naţionale din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău,...

Atenţie la volan: ceaţă şi carosabil umed în mai multe judeţe din Moldova