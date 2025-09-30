Ascultă Radio România Iași Live
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025 în primele 15 minute

30 septembrie 2025

Un număr de 7.298 de persoane fizice s-au înscris în 13 minute şi au epuizat bugetul de 80 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, a anunţat marţi Administraţia Fondului pentru Mediu.

‘Sesiunea de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice a debutat, astăzi, 30 septembrie 2025, ora 10:00. În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice şi au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid’, a precizat AFM, printr-un comunicat.

Potrivit instituţiei, aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut şi 20 de secunde.

Până la acest moment s-au înscris peste 2.000 de persoane fizice pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea încă se derulează, aceasta fiind deschisă până pe 25 noiembrie sau până la epuizarea bugetului alocat.

‘Angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat, iar interesul manifestat de către cetăţeni confirmă importanţa şi necesitatea acestui program. Până în prezent, au fost rezervate sume semnificative din bugetul de 200 de milioane de lei, însă încă există fonduri disponibile pentru achiziţia de autovehicule electrice. Acest lucru arată atât eficienţa mecanismului de înscriere, cât şi dorinţa publicului de a participa activ la procesul de tranziţie către un transport mai prietenos cu mediul’, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, citat în comunicat.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

În perioada 2005 – 2024, prin Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, au fost casate în total 1.061.452 de autovehicule şi au fost achiziţionate 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in şi 49.716 pur electrice, ceea ce evidenţiază impactul major al acestor programe asupra reducerii emisiilor şi modernizării parcului auto naţional, susţine AFM.

AGERPRES

