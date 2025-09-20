Ascultă Radio România Iași Live
Percheziții de amploare în Republica Moldova într-un dosar de corupere electorală

Percheziții de amploare în Republica Moldova într-un dosar de corupere electorală

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 09:57

În Republica Moldova au fost făcute şi astăzi percheziţii într-un amplu dosar penal privind finanţarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani şi corupere electorală în circumstanţe agravante, transmite Radio Chişinău.

Procurorii anticorupţie au constatat activităţi ilicite ale unui grup de persoane antrenat în dezinformare şi manipulare a opiniei publice contracost, în interesul unor formaţiuni politice înainte de alegerile parlamentare de duminica viitoare.

Între timp, a fost pronunţată o sentinţă în primă instanţă în cazul unui bărbat care a recunoscut că a luat bani de la oligarhul fugar Ilan Şor pentru finanţarea ilegală a partidului politic ALDE din Republica Moldova, în contextul alegerilor locale de acum doi ani.

Este vorba în total despre o sumă de aproape o jumătate de milion de dolari. (Rador/ FOTO maps.google.com)

