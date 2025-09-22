Percheziţii de amploare au avut loc în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 16:55

Percheziţii de amploare au avut loc astăzi în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică, văzute drept cruciale pentru parcursul european al ţării.

Au fost peste 250 de descinderi în două dosare penale care vizează ameninţări la adresa securităţii statului şi integrităţii procesului electoral, inclusiv în patru penitenciare. Au fost ridicate sume mari de bani şi au avut loc şi reţineri.

Relatează Victoria Cernea de la Radio Chişinău: Ancheta vizează acţiuni de pregătire a dezordinilor şi destabilizărilor în masă, presupus coordonate din Federaţia Rusă, prin intermediul unor elemente criminale. Percheziţiile au avut loc în mai multe localităţi, dar şi în patru penitenciare, conform Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care a anunţat sprijinul pentru ancheta în desfăşurare. Unul din liderii Blocului Electoral Patriotic, Igor Dodon, a scris pe Facebook că percheziţiile au loc la conducătorii socialişti ai organizaţiilor teritoriale din Drochia şi Rîşcani. Totodată, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie, împreună cu procurorii municipiului Chişinău, au efectuat percheziţii în Chişinău, Orhei şi în sudul Republicii Moldova, într-un dosar privind finanţarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor şi coruperea alegătorilor. Potrivit CNA, investigaţiile vizează un grup organizat, care ar fi oferit bani alegătorilor pentru a le influenţa opţiunea de vot. Sumele ar proveni din fonduri introduse ilegal în ţară şi erau gestionate inclusiv prin portmoneie electronice şi conturi bancare din afară a Republicii Moldova. O persoană a fost reţinută, iar în urma percheziţiilor au fost ridicate sume importante de bani în scrisuri şi dispozitive electronice. O(Rador/ FOTO radiochisinau.md)