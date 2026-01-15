Ascultă Radio România Iași Live
Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 08:30

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte. Poliţiştii rutierii recomandă prudenţă atât şoferilor, cât şi pietonilor.

Ramona Tudor, Centrul Infotrafic al Poliţiei Române: Mare atenţie, întrucât sunt fenomene meteorologice ce pot fi periculoase pentru siguranţa participanţilor la trafic. Vorbim de ceaţă, care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce poate favoriza formarea gheţuşului sau chiciurii în mai multe judeţe din zona de vest, de sud-vest şi de sud a ţării, iar pentru judeţe din partea centrală şi de est, sunt semnalate precipitaţii mixte care depun polei. Aşadar, pentru reducerea riscului rutier, le recomandăm şoferilor să reducă mult viteza, să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea parbrizului, lunetei şi geamurilor laterale, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, iar pietonilor le recomandăm să nu se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii, să se angajeze în traversare doar după ce au observat că intenţia lor a fost văzută de conducătorul auto. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

