Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 07:21 / actualizat: 28 septembrie 2025, 8:26

Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.

Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secţii de votare, dintre care 301 secţii în străinătate şi 12 destinate alegătorilor din localităţile situate regiunea separatistă Transnistria.

Din cele 301 se secţii de votare din străinătate, cele mai multe vor funcţiona în Italia – 75, Germania – 36, Franţa – 26, Marea Britanie – 24, România – 23, Statele Unite ale Americii – 22, Spania – 15 şi Irlanda – 12. În Federaţia Rusă vor funcţiona doar două secţii de votare.

Secţiile de vot se deschid la ora 07:00 şi vor rămâne deschise până la ora 21:00

În cursa electorală sunt înscrise

– 14 partide politice: Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), Partidul ‘Democraţia Acasă’ (PPDA), Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare (CUB), Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Naţional Moldovenesc (PNM), Mişcarea ‘Respect Moldova’ (MRM), Liga Oraşelor şi Comunelor (LOC), Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), Alianţa ‘Moldovenii’ (AM), Partidul ‘Noua Opţiune Istorică’ (NOI), Partidul Liberal (PL), Uniunea Creştin-Socială din Moldova (UCSM) şi Partidul Nostru (PN);

– 4 blocuri electorale (Blocul electoral patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, Blocul electoral ‘Alternativa’, Blocul electoral ‘Împreună’ şi Blocul Unirea Naţiunii);

– 4 candidaţi independenţi (Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduţa şi Tatiana Creţu). Partidul ‘Moldova Mare’ a fost eliminat, vineri, din competiţia electorală, în baza unei decizii a CEC.

Pentru acest scrutin, au fost tipărite 2.772.255 de buletine de vot pentru alegătorii din Republica Moldova, 864.300 pentru alegătorii din străinătate şi 23.500 pentru alegătorii din Transnistria.

Autorităţile electorale moldovene au decis ca buletinele de vot pentru alegătorii din Republica Moldova să fie tipărite în cinci limbi, respectiv limba română (2.170.039), limba rusă (649.573, limba găgăuză (3.400), limba bulgară (1.827) şi limba romani (416). Pentru alegătorii din Transnistria au fost tipărite 14.500 în limba română şi 9.000 în limba rusă.

Pentru prima dată la acest tip de scrutin, alegătorii din zece state vor avea posibilitatea de a vota prin corespondenţă.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi în listele electorale. Accesul în Parlament este condiţionat de atingerea pragului electoral stabilit de legislaţie: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale şi 2% pentru candidaţii independenţi.

Parlamentul Republicii Moldova este constituit din 101 deputaţi.