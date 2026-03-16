Parlament/Bugetul pe 2026 – în dezbaterea comisiilor de specialitate

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 06:32

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge luni în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere şi avizare.

Potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului, luni, între orele 18:00 şi 22:00, sunt programate şedinţe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea proiectului bugetului, avizarea şi depunerea avizelor la comisiile de buget.

Marţi, de la ora 9:00 până la ora 10:30, vor fi dezbateri generale în cadrul Comisiilor de buget şi de marţi, de la ora 11:00 până miercuri la ora 13:00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite şi se vor elabora rapoartele pe proiectul de buget şi pe cel al asigurărilor sociale.

Şedinţele Comisiilor pentru buget ale Parlamentului în care se va discuta proiectul de buget şi proiectul asigurărilor sociale pentru anul 2026 vor avea loc exclusiv cu prezenţă fizică.

Şedinţa de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte începe miercuri de la ora 16:00 şi continuă joi, când va fi şi votul final.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026.

Premierul Ilie Bolojan spunea că bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări.

Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, să menţină un nivel ridicat al investiţiilor, să gestioneze costul ridicat al dobânzilor, să eficientizeze administraţia publică şi, în acelaşi timp, să pună economia pe baze mai sănătoase, afirma, săptămâna trecută, premierul.