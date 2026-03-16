Parlament/Bugetul pe 2026 – în dezbaterea comisiilor de specialitate

Parlament/Bugetul pe 2026 – în dezbaterea comisiilor de specialitate

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 06:32

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge luni în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere şi avizare.

Potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului, luni, între orele 18:00 şi 22:00, sunt programate şedinţe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea proiectului bugetului, avizarea şi depunerea avizelor la comisiile de buget.

Marţi, de la ora 9:00 până la ora 10:30, vor fi dezbateri generale în cadrul Comisiilor de buget şi de marţi, de la ora 11:00 până miercuri la ora 13:00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite şi se vor elabora rapoartele pe proiectul de buget şi pe cel al asigurărilor sociale.

Şedinţele Comisiilor pentru buget ale Parlamentului în care se va discuta proiectul de buget şi proiectul asigurărilor sociale pentru anul 2026 vor avea loc exclusiv cu prezenţă fizică.

Şedinţa de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte începe miercuri de la ora 16:00 şi continuă joi, când va fi şi votul final.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026.

Premierul Ilie Bolojan spunea că bugetul pentru acest an este construit într-un context economic dificil şi trebuie să răspundă simultan mai multor provocări.

Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, să menţină un nivel ridicat al investiţiilor, să gestioneze costul ridicat al dobânzilor, să eficientizeze administraţia publică şi, în acelaşi timp, să pună economia pe baze mai sănătoase, afirma, săptămâna trecută, premierul. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU
Naţional vineri, 13 martie 2026, 08:19

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU

96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori şi un infant, au fost repatriaţi astăzi din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe a...

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU
Guvernul va trimite la parlament spre dezbatere şi vot proiectele de buget de stat şi de buget al asigurărilor sociale de stat pe acest an
Naţional vineri, 13 martie 2026, 07:19

Guvernul va trimite la parlament spre dezbatere şi vot proiectele de buget de stat şi de buget al asigurărilor sociale de stat pe acest an

Guvernul va trimite astăzi la parlament spre dezbatere şi vot proiectul de buget de stat şi proiectul de lege privind bugetul asigurărilor...

Guvernul va trimite la parlament spre dezbatere şi vot proiectele de buget de stat şi de buget al asigurărilor sociale de stat pe acest an
Şefii de stat ai României şi Ucrainei au semnat o declaraţie de parteneriat bilateral strategic
Naţional vineri, 13 martie 2026, 07:05

Şefii de stat ai României şi Ucrainei au semnat o declaraţie de parteneriat bilateral strategic

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat ieri, la Bucureşti, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, o declaraţie de parteneriat bilateral...

Şefii de stat ai României şi Ucrainei au semnat o declaraţie de parteneriat bilateral strategic
Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mugurel Vrabete, depus la Sala Palatului
Naţional vineri, 13 martie 2026, 06:28

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mugurel Vrabete, depus la Sala Palatului

13 maartie – Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, va fi depus vineri, la Sala Palatului, pentru...

Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Mugurel Vrabete, depus la Sala Palatului
Naţional vineri, 13 martie 2026, 06:02

Guvernul a adoptat proiectul de buget pentru 2026

Guvernul a aprobat aseară proiectul de buget de stat şi proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe acest an şi le va...

Guvernul a adoptat proiectul de buget pentru 2026
Naţional vineri, 13 martie 2026, 05:40

Cea de-a 24-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova e în plină desfăşurare

Cea de-a 24-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova e în plină desfăşurare. Sunt peste 10.000 de titluri publicate...

Cea de-a 24-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova e în plină desfăşurare
Naţional joi, 12 martie 2026, 12:42

(UPDATE) Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află în România într-o vizită oficială

(UPDATE – ora 12:30) Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Bucureşti, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al...

(UPDATE) Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află în România într-o vizită oficială
Naţional joi, 12 martie 2026, 09:59

În România, preţul combustibililor continuă să crească

Preţurile combustibililor continuă să crească la nivel mondial pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În România, preţul motorinei a...

În România, preţul combustibililor continuă să crească