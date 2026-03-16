Nicuşor Dan: OMV Petrom va sprijini guvernul pentru a reduce presiunea asupra preturilor la energie

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 19:38

Concernul energetic OMV Petrom va colabora cu guvernul astfel încât România să depăşească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra preţurilor la energie, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan după întâlnirea cu reprezentanţii companiei.

Închiderea Strâmtorii Ormuz creează dificultăţi majore pentru toate statele importatoare de petrol şi combustibil, a subliniat Nicuşor Dan într-o postare pe internet.

România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importă aproximativ 80% din ţiţeiul necesar consumului intern.

Tot astăzi, delegaţia OMV a fost primită şi de premierul Ilie Bolojan, iar şeful guvernului a subliniat rolul de ancor al companiei pe piaţa carburanţilor din România.

Într-un comunicat al executivului se arată că reprezentanţii OMV au atras atenţia asupra provocării principale: securizarea lanţului de aprovizionare, având în vedere că turbulenţele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.(Rador/ FOTO Facebook Nicușor Dan)