Prima pagină » Știri » Prim plan » Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 10:17

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 26-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : Conform textelor
Zonele afectate : Conform textelor și hărții
Fenomene : Conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă
Zone afectate: conform textului

 

         Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

         De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.

  

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 05:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sudul Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali

         În intervalul menționat, în sudul Banatului vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 26-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : Conform textelor
Zonele afectate : Conform textelor și hărții
Fenomene : Conform textelor
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei

         În intervalul menționat, în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și în sud-vestul Dobrogei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.

 

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00
Fenomene vizate și zone afectate: precipitații însemnate cantitativ în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj, ninsori viscolite la altitudini de peste      1700 m în vestul Carpaților Meridionali

         În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula local 20…30 l/mp. Va ploua, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm.
Etichete:
Şedinţă de guvern/OUG privind SAFE, pe agendă; ar putea să fie adoptate şi măsurile privind carburanţii
Naţional joi, 26 martie 2026, 06:32

Şedinţă de guvern/OUG privind SAFE, pe agendă; ar putea să fie adoptate şi măsurile privind carburanţii

Guvernul urmează să modifice joi OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai...

Şedinţă de guvern/OUG privind SAFE, pe agendă; ar putea să fie adoptate şi măsurile privind carburanţii
Roxana Mînzatu:  România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 16:58

Roxana Mînzatu:  România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027

Roxana Mînzatu:  România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul...

Roxana Mînzatu:  România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027
Camera Deputaţilor: Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced – adoptat
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 12:40

Camera Deputaţilor: Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced – adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a...

Camera Deputaţilor: Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced – adoptat
Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 10:13

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie Ziua/luna/anul: 25-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 26.03.2026 Ora 12:00...

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 09:48

Reuniune a Consiliului Tripartit: Guvern-patronate-sindicate

O reuniune a Consiliului Tripartit guvern-patronate-sindicate este anunţată pentru ora 11. Se discută obiecţiile reprezentanţiilor companiilor...

Reuniune a Consiliului Tripartit: Guvern-patronate-sindicate
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 08:56

Astăzi este prăznuită, în Biserica Ortodoxă, Buna Vestire

Astăzi este prăznuită, în Biserica Ortodoxă, Buna Vestire. Este amintită ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare...

Astăzi este prăznuită, în Biserica Ortodoxă, Buna Vestire
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 06:10

Simularea Bacalaureatului – astăzi este proba la alegere a profilului

Simularea examenului de Bacalaureat continuă, miercuri, cu proba la alegere a profilului (probă scrisă), conform calendarului aprobat de...

Simularea Bacalaureatului – astăzi este proba la alegere a profilului
Naţional marți, 24 martie 2026, 16:23

Parteneriat strategic intre SRR si UZPR pentru promovarea jurnalismului de calitate

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) au semnat un protocol de colaborare menit să...

Parteneriat strategic intre SRR si UZPR pentru promovarea jurnalismului de calitate