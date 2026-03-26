Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă

Zone afectate: conform textului

Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și local de peste 40…60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 martie, ora 12:00 – 27 martie, ora 05:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sudul Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali

În intervalul menționat, în sudul Banatului vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h.