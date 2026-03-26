Creşte numărul de locuri în creşele din municipiul Iaşi

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 11:12

Iaşiul va avea disponibile aproximativ 1.200 de locuri în creşe, capacitatea fiind mărită odată cu darea în funcţiune a celei de-a treisprezecea unităţi în spaţiul în care funcţiona Direcţia Creşe.

Potrivit primarului Mihai Chirica, Direcţia Creşe a municipiului Iaşi a fost relocată din zona Cantemir în zona Păcurari, în fostele ateliere de croitorie de la Casa Wanda.

‘Prin mutarea personalului administrativ în Păcurari, alte două grupe de creşă, cu o capacitate de 40 de copii, vor fi amenajate în perioada următoare în fostul sediu al Direcţiei Creşe din zona Cantemir, acolo unde funcţionează şi Creşa nr. 6 ‘Clopoţelul Magic’. În plus, noua creşă din Bucium şi-a deschis porţile imediat după vacanţa de iarnă, pe 12 ianuarie 2026. Creşa poartă numele de ‘Sfântul Ioan Botezătorul’ şi are patru grupe, adică 80 de locuri. Creşa a fost organizată în spaţiul grădiniţei noi – Grădiniţa ‘Grigore Vieru’ – pe care Primăria a construit-o cu fonduri europene şi a inaugurat-o în anul 2024 lângă Şcoala Gimnazială ‘Veronica Micle’. Suntem atenţi la nevoile părinţilor şi încercăm în permanenţă să găsim soluţii la toate solicitările de locuri de creşă, inclusiv prin crearea unora noi, acolo unde este posibil’, a transmis Chirica.

Datorită solicitărilor tot mai numeroase, în ultimii ani în fostul Hotel Municipal, administraţia locală a înfiinţat Creşa Municipală 'Sfânta Cuvioasă Parascheva', cu o capacitate de 150 de locuri, şi a reabilitat şi modernizat complet Creşa nr. 10 'Piticii năzdrăvani' şi Creşa nr. 1 'Universul copilăriei', ultimele două cu o capacitate de câte 100 de locuri. Astfel, capacitatea de cazare a copiilor preşcolari a crescut de la 1.050, în 12 creşe, la aproape 1.200 de copii în 13 creşe care însumează 49 de grupe.