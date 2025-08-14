Neamţ: Mai multe locuinţe şi un drum judeţean din Ceahlău riscă să fie afectate de o alunecare de teren

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 09:49 / actualizat: 14 august 2025, 11:11

Mai multe locuinţe, dar şi drumul judeţean DJ 155F, din comuna nemţeană Ceahlău, riscă să fie afectate de o alunecare de teren, din cauza precipitaţiilor care au căzut în ultima perioadă.

Prefectul judeţului Neamţ, Adrian Bourceanu, a mers în zona afectată, alături de reprezentanţi ai mai multor instituţii, pentru a evalua situaţia.

‘În zona Schit, pe strada Alunului, gabioanele care susţin malurile râului Schit – deja slăbite de torenţi şi ploile repetate – au ajuns într-o stare avansată de degradare. Malurile ‘lucrează’ şi există riscul real de afectare atât a locuinţelor din zonă, cât şi a drumului judeţean DJ 155F, o arteră rutieră importantă pentru comunitate’, a transmis Prefectura Neamţ.

În prezent, proiectul de consolidare a malurilor în zona afectată este în faza de achiziţie a studiului de fezabilitate.

După această etapă şi stabilirea soluţiilor tehnice urmează licitaţia pentru executarea lucrării. AGERPRES/FOTO Prefectura Neamț