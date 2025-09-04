Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului

Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului

Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 13:45

Executivul a inclus pe agenda de şedinţei de astăzi proiectul de modificare a metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar.

Cu informaţii despre principalele măsuri aprobate, vine redactorul RRA Andrei Şerban: Guvernul a aprobat un memorandum elaborat de Ministerul Energiei care prevede reforma /…/ de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Acest document urmăreşte două lucruri în esenţă, scăderea costului cu energia electrică cu până la 24% pentru persoanele fizice şi juridice şi reducerea importului de energie la preţuri mari. Un alt act normativ care s-a aflat pe ordinea de zi prevede ca Ministerul Educaţiei să acorde următoarele burse şcolare: de merit – pentru elevii de nivel gimnazial, liceal şi profesional, sociale – pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal şi profesional, tehnologice – pentru elevii din învăţământul profesional şi burse pentru mamele minore, care sunt elevele reintegrate într-o unitate de învăţământ după naştere.

Bursa de merit are o valoare de 450 de lei pe lună, cele sociale şi tehnologice 300 de lei pe lună, iar bursa pentru mamele minore este de 700 de lei pe lună. De asemenea, bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu cea socială, iar bursa socială se poate cumula cu bursa de merit. (Rador/ FOTO gov.ro)

Etichete:
ANAF: 2.430 lei, plata CASS pentru fiecare persoană aflate în întreţinere
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 11:38

ANAF: 2.430 lei, plata CASS pentru fiecare persoană aflate în întreţinere

Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a...

ANAF: 2.430 lei, plata CASS pentru fiecare persoană aflate în întreţinere
Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 11:35

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă

Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă potrivit calendarului, condiţiilor şi prevederilor stabilite la...

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Implementarea Programului Naţional ‘Masă sănătoasă’ continuă
METEO: Val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în mai multe județe din România
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 10:09

METEO: Val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în mai multe județe din România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBENZiua/luna/anul: 04-09-2025 Ora : 10:00 Zonele afectate : conform textului și...

METEO: Val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în mai multe județe din România
Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 06:48

Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România

Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România. Costul pe oră a crescut în trimestrul al doilea din an cu puţin peste 1,5 la sută faţă de...

Forţa de muncă devine tot mai scumpă în România
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 06:23

Metodologia-cadru de acordare a burselor – pe agenda şedinţei de guvern

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de joi mai multe proiecte printre care şi stabilirea Metodologiei-cadru de acordare a burselor şi...

Metodologia-cadru de acordare a burselor – pe agenda şedinţei de guvern
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 06:19

Reacții politice după apariția foștilor premieri români la Beijing alături de Vladimir Putin

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan consideră că prezența la Beijing a foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și...

Reacții politice după apariția foștilor premieri români la Beijing alături de Vladimir Putin
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 06:10

AUR a depus în Parlament patru moţiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că a depus în Parlament patru moţiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan care...

AUR a depus în Parlament patru moţiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan
Naţional joi, 4 septembrie 2025, 05:10

ANAF: Rețea uriașă de fraudă cu mașini second-hand

ANAF face precizări cu privire la frauda de amploare investigată împreună cu Direcţia Naţională Anticorupţie, un dosar în care prejudiciul...

ANAF: Rețea uriașă de fraudă cu mașini second-hand