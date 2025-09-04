Modificarea metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar, pe agenda executivului

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 13:45

Executivul a inclus pe agenda de şedinţei de astăzi proiectul de modificare a metodologiei privind acordarea burselor în învăţământul preuniversitar.

Cu informaţii despre principalele măsuri aprobate, vine redactorul RRA Andrei Şerban: Guvernul a aprobat un memorandum elaborat de Ministerul Energiei care prevede reforma /…/ de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Acest document urmăreşte două lucruri în esenţă, scăderea costului cu energia electrică cu până la 24% pentru persoanele fizice şi juridice şi reducerea importului de energie la preţuri mari. Un alt act normativ care s-a aflat pe ordinea de zi prevede ca Ministerul Educaţiei să acorde următoarele burse şcolare: de merit – pentru elevii de nivel gimnazial, liceal şi profesional, sociale – pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal şi profesional, tehnologice – pentru elevii din învăţământul profesional şi burse pentru mamele minore, care sunt elevele reintegrate într-o unitate de învăţământ după naştere.

Bursa de merit are o valoare de 450 de lei pe lună, cele sociale şi tehnologice 300 de lei pe lună, iar bursa pentru mamele minore este de 700 de lei pe lună. De asemenea, bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu cea socială, iar bursa socială se poate cumula cu bursa de merit. (Rador/ FOTO gov.ro)