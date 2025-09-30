„Modern Calor” începe furnizarea căldurii în Botoșani din 1 octombrie. Tarife cu aproape 25% mai mari

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 10:27

Începând cu 1 octombrie 2025, Modern Calor va furniza agent termic pentru încălzire în locuințele din municipiul Botoșani, în funcție de temperaturile exterioare.

Asociațiile de proprietari și locatarii sunt rugați să deschidă vanele de branșament și să finalizeze eventualele lucrări la instalații pentru a permite încărcarea în siguranță.

Potrivit Legii 325/2006, debranșările nu sunt permise în timpul sezonului de încălzire.

Iarna aceasta botoşănenii vor plăti mai mult pentru încălzirea centralizată.

Prețul energiei termice practicat de Modern Calor SA, ca urmare a creșterii costurilor de producție, transport și distribuție, a fist majorat.

Astfel, tariful de producție urcă de la 560,66 lei la 817,55 lei/gigacalorie (fără TVA), ceea ce reprezintă o scumpire de 256,89 lei. Diferența față de prețul plătit de populație este acoperită prin subvenția acordată din bugetul local.

Din octombrie, tariful pentru consumatori ar urma să fie de 408 lei/gigacalorie. Creșterea este de aproape 25% .

Primarul Cosmin Andrei a precizat că această măsură este necesară pentru a acoperi costurile reale ale furnizării energiei termice și a asigura continuitatea serviciului public.

În municipiul Botoșani sunt aproximativ 10.000 de apartamente branșate la Modern Calor.

