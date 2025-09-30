Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » „Modern Calor” începe furnizarea căldurii în Botoșani din 1 octombrie. Tarife cu aproape 25% mai mari

„Modern Calor” începe furnizarea căldurii în Botoșani din 1 octombrie. Tarife cu aproape 25% mai mari

„Modern Calor” începe furnizarea căldurii în Botoșani din 1 octombrie. Tarife cu aproape 25% mai mari

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 10:27

Începând cu 1 octombrie 2025, Modern Calor va furniza agent termic pentru încălzire în locuințele din municipiul Botoșani, în funcție de temperaturile exterioare.

Asociațiile de proprietari și locatarii sunt rugați  să deschidă vanele de branșament și să finalizeze eventualele lucrări la instalații pentru a permite încărcarea în siguranță.

Potrivit Legii 325/2006, debranșările nu sunt permise în timpul sezonului de încălzire.

Iarna aceasta botoşănenii vor plăti mai mult pentru încălzirea centralizată.

Prețul energiei termice practicat de Modern Calor SA, ca urmare a creșterii costurilor de producție, transport și distribuție, a fist majorat.

Astfel, tariful de producție urcă de la 560,66 lei la 817,55 lei/gigacalorie (fără TVA), ceea ce reprezintă o scumpire de 256,89 lei. Diferența față de prețul plătit de populație este acoperită prin subvenția acordată din bugetul local.

Din  octombrie, tariful pentru consumatori ar urma să fie de 408 lei/gigacalorie. Creșterea este de aproape 25% .

Primarul Cosmin Andrei a precizat că această măsură este necesară pentru a acoperi costurile reale ale furnizării energiei termice și a asigura continuitatea serviciului public.

În municipiul Botoșani sunt aproximativ 10.000 de apartamente branșate la Modern Calor.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Ilie Bolojan: La Spitalul ‘Sf.Maria’ din Iaşi nu s-au respectat procedurile; persoanele vizate să facă un pas în lateral
Prim plan marți, 30 septembrie 2025, 06:24

Ilie Bolojan: La Spitalul ‘Sf.Maria’ din Iaşi nu s-au respectat procedurile; persoanele vizate să facă un pas în lateral

Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost...

Ilie Bolojan: La Spitalul ‘Sf.Maria’ din Iaşi nu s-au respectat procedurile; persoanele vizate să facă un pas în lateral
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Prim plan marți, 30 septembrie 2025, 06:20

Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor

Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seara premierul Ilie Bolojan. El a explicat, la Digi...

Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani
Prim plan marți, 30 septembrie 2025, 03:25

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate de preşedintele Nicuşor Dan. Modificarea adusă...

Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani
(AUDIO/VIDEO): Protest al studenților, la Iași, față de tăierea burselor
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 15:51

(AUDIO/VIDEO): Protest al studenților, la Iași, față de tăierea burselor

Aproximativ o sută de studenţi au protestat, astăzi, în prima zi a noului an universitar, în Piaţa Unirii din Iaşi, nemulţumiţi de faptul...

(AUDIO/VIDEO): Protest al studenților, la Iași, față de tăierea burselor
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 15:16

Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă

UPDATE – În timpul dezbaterilor din Comisia pentru buget – finanţe a Senatului, reprezentanții opoziției au susținut că este...

Senat: Doar bolnavii oncologici își vor putea lua pensia privată într-o singură tranșă
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 12:23

Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a decedat

Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a decedat. Este vorba despre pacientul...

Al șaptelea copil infectat cu bacteria periculoasă contractată la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a decedat
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 12:00

(AUDIO) Președintele CJ Iași, Costel Alexe anunță numirea unui nou manager la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”

Președintele Consiliul Județean, Costel Alexe, a anunțat astăzi o serie de schimbări, în urma tragediei în care au murit 6 copii infectați cu...

(AUDIO) Președintele CJ Iași, Costel Alexe anunță numirea unui nou manager la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”
Prim plan luni, 29 septembrie 2025, 11:54

(AUDIO/FOTO) Deschidere an academic la Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași. Rectorul Dan Cașcaval anunță noi construcții și cere o deblocare a fondurilor pentru burse

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași a anunțat continuarea celor șase proiecte inițiate prin Programul Național de Redresare...

(AUDIO/FOTO) Deschidere an academic la Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași. Rectorul Dan Cașcaval anunță noi construcții și cere o deblocare a fondurilor pentru burse