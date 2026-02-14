Ascultă Radio România Iași Live
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, este împotriva unei tăieri generalizate a salariilor

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 08:39

Ministerul Sănătăţii nu va aviza Ordonanţa de Urgenţă privind reforma administraţiei publice, dacă sistemul sanitar nu va fi exclus de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Anunţul a fost făcut vineri, la Timişoara, de ministrul Alexandru Rogobete, care este împotriva unei tăieri generalizate a salariilor, dar sprijină introducerea unor criterii de performanţă în efectuarea plăţilor.

Alexandru Rogobete: Scăderea pauşală cu 10% a veniturilor sistemului de sănătate ar genera o criză fără precedent, pentru că sistemul de sănătate, în primul rând, are anumite particularităţi: este un sistem de urgenţă, este un sistem critic, pe de o parte. Pe de altă parte, deficitul de personal este unul arhicunoscut, atât în componenta de medici, dar şi asistente, îngrijitoare, chimişti, biochimişti. În multe unităţi sanitare, gărzile nu pot fi acoperite pentru că resursa umană este insuficientă, pe de o parte, iar pe de altă parte, tariful de gardă pe care îl plătim în anul 2026 este, de fapt, calculat la anul 2017.

Amintim că reforma administraţiei publice pe care Guvernul ar vrea să o adopte rapid prin ordonanţă de urgenţă prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, lăsând la latitudinea fiecarei instituţii să aleagă metodele, cum ar fi eliminarea posturilor vacante, reorganizări interne, reducerea funcţiilor de conducere, a sporurilor şi indemnizaţiilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

