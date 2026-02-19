METEO: Precipitații în general moderate cantitativ, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece

Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2026, 10:24

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, va ninge în cea mai mare parte a Moldovei. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm, îndeosebi în sud și la munte. Pe spații mici se va forma ghețuș.

Vineri (20 februarie) vântul se va intensifica treptat din nord, va avea viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vremea va fi rece, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra, vineri (20 februarie) între -3 și 2 grade iar sâmbătă (21 februarie) se vor situa între -6 și -2 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 și -4 grade, cu cele mai scăzute valori în nord, în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) unde va fi ger.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău