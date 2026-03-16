Măsuri luate pentru atenuarea efectelor creşterii preţului combustibilor

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 08:53

Preţul barilului de petrol Brent, extras din Marea Nordului, este în creştere pe pieţele internaţionale în această dimineaţă, aproape 105 dolari, cu o majorare de peste un procent.

Preţurile la pompă au crescut semnificativ în Europa şi Statele Unite. Guvernele din Ungaria, Croaţia şi Slovenia au impus plafoane de preţ pentru a limita creşterile rapide ale carburanţilor, iar Franţa, Germania şi Italia au impus reducere de accize.

În România, Executivul a aprobat prelungirea schemei de sprijin doar pentru transportatori şi a adăugat că vor fi luate măsuri similare şi pentru agricultori. Cezar Manu, cu mai multe informaţii.

Reporter: Cezar Manu – La noi, preţul mediu al motorinei a depăşit, săptămâna trecută, pragul de 9 lei pentru varianta standard şi 9,50 lei pentru cea premium. Preţul benzinei a cunoscut, la rândul său, o uşoară creştere zilele trecute. În Bucureşti, un litru de benzină standard costă la pompă între 8,49 lei şi 8,60 lei, iar varianta premium se vinde cu preţuri între 9,08 lei şi 9,31 lei. Reprezentanţii companiei OMV vin astăzi, în România, pentru întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan. Şeful Guvernului a declarat că OMV va prezenta o soluţie care ţine seama de blocarea strâmtorii Ormuz pentru o bună perioadă de timp. Într-un interviu acordat presei austriece, şeful OMV, Alfred Stern, a avertizat că Europa riscă să se confrunte în scurt timp cu o gravă penurie de combustibil din cauza blocării strâmtorii Ormuz.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

