MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 12:58

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că, în contextul recentelor evoluţii de securitate din Orientul Mijlociu, a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9 – evitaţi orice călătorie.

MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel şi recomandă consultarea paginii https://www.mae.ro/travel-alerts/2938.

Totodată, în cazul cetăţenilor români care se află pe teritoriul Statului Israel, MAE le transmite acestora să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, în special cele care vizează respectarea regimului alarmelor în caz de atac şi adăpostirea în spaţii sigure şi să se informeze din surse oficiale.

MAE menţionează că autorităţile israeliene au decis închiderea spaţiului aerian.

Cetăţenii români care se află pe teritoriul Statului Israel si au nevoie de asistenţă consulară pot apela Ambasada României la Tel Aviv : +972 545643279 şi Consulatul General al României la Haifa :+972 543 998 038.

De asemenea, MAE le recomandă acestora să îşi anunţe prezenţa, în funcţie de locaţie, Ambasadei României la Tel Aviv sau Consulatului General al României la Haifa, completând formularul online disponibil la linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFLXkNc9zQ3TrjP7gIIAJpAgzmJfnw4LgPkB7xORSrn41ZOQ/viewform?usp=dialog.

MAE a aprobat, vineri, repatrierea voluntară a personalului neesenţial şi a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.  (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)

