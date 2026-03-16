Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 15:15

Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0949 lei, în creştere cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0947 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a crescut, moneda americană fiind cotată la 4,4419 lei, în coborâre cu 0,10 bani (-0,02%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4429 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6344 lei, în scădere cu 0,57 bani (-0,10%) faţă de 5,6401 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 713.6591 lei, de la 727.9905 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)