Legea privind plata pensiilor private intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor săptămâna viitoare

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 10:08

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră de săptămâna viitoare în dezbaterea Camerei Deputaţilor ca for decizional, iar la Senat se aşteaptă raportul comisiilor de specialitate asupra proiectelor de lege privind protecţia minorilor în mediul online.

Camera Deputaţilor are programată „Ora guvernului” cu participarea ministrului Florin Barbu, căruia reprezentanţii AUR îi cer măsuri urgente pentru evitarea falimentului micilor producători agricoli. Situaţia în care se află aceşti fermieri reprezintă un risc pentru securitatea alimentară, potrivit deputaţilor formaţiunii politice.

Tot la Camera Deputaţilor va intra în dezbaterea comisiilor de specialitate proiectul de lege privind retragerea banilor din fondurile private de pensii, după ce documentul iniţiat de guvern a fost modificat de Senat. Potrivit amendamentelor adoptate, pacienţii cu afecţiuni oncologice vor avea dreptul să recupereze integral banii, la cerere, într-o singură tranşă.

În ceea ce priveşte activitatea Senatului, se aşteaptă raportul comisiilor asupra proiectelor de lege care prevăd măsuri pentru protecţia minorilor în mediul online.

Potrivit documentelor, copiii sub 16 ani vor putea crea şi accesa platforme sociale doar cu acordul părinţilor, iar furnizorii care nu respectă noile reglementări riscă amenzi de până la 3% din cifra de afaceri şi suspendarea activităţii.

