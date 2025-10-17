Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 18:53

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani, ca urmare a unor calcule greşite, iar de luna aceasta unitatea medicală a dispus recuperarea sumelor respective prin popriri.

Reprezentanţii Sindicatului Sanitas vor să discute cu managerul spitalului, pentru ca veniturile celor în cauză să nu aibă de suferit, mai ales că unora dintre aceştia li s-ar reţine chiar şi jumătate din suma pe care o primesc lunar.

Principalele nemulţumiri sunt legate, în opinia lui Claudiu Grosu, liderul Sindicatului Sanitas, de lipsa de comunicare şi de perioada scurtă de recuperare a acestor bani.

Claudiu Grosu: Ar fi trebuit ca înainte de a se face oprirea să fie un acord scris din partea salariatului, e formula legală. Sunt nemulţumiri şi din cauza faptului că poprirea a fost instituită pe patru luni. Pentru unii dintre ei, sumele sunt foarte mari, depăşesc cu mult jumătate din venitul lunar, şi nu prea este în regulă nici din punct de vedere legal.

Conducerea spitalului spune că a comunicat fiecărui angajat situaţia acestor drepturi încasate în plus şi că perioada de patru luni este determinată de necesitatea de a recupera integral aceşti bani până la finalul anului fiscal 2025.

Rodica Ifrim, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focşani: Au luat la cunoştinţă de aceste erori de calcul. Am considerat că în cele patru luni ar trebui să terminăm, pentru că se termină anul fiscal, la sfârşitul lunii decembrie. A fost o eroare de calculator care a fost remediată.

Pe de altă parte, reprezentanţii sindicatului au solicitat şi simplificarea şi uniformizarea calculului salarial şi al sporurilor, în prezent acestea fiind bazate pe salarii din ani diferiţi şi pe valori diferite, nete sau brute. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

